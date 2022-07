Proglašena vanredna situacija u osam banjalučkih mjesnih zajednica, gradonačelnik apelovao da se pokaže solidarnost

Zbog problema sa vodosnabdijevanjem, Štab proglasio vanrednu situaciju u osam mjesnih zajednica u Banjaluci.

Izvor: Gradska uprava Banjaluka

Gradonačelnik Draško Stanivuković kazao je da je nakon analize cjelokupne situacije – odlučeno da se proglasi vanredna situacija za određene mjesne zajednice kako bi se mogle preduzeti neophodne mjere.

"Proglašavamo vanrednu situaciju u mjesnim zajednicama: Donja Kola, Rekavice 1, Bronzani Majdan, Stratinska, Potkozarje, Verići, Ljubačevo i Donja Piskavica. Postoji i dio mjesnih zajednica u kojima još nismo odlučili da proglasimo vanrednu situaciju s obzirom na to da visinski dijelovi nemaju vodu, a centralni imaju, ali ćemo o tome raspravljati na novoj sjednici Štaba koju smo zakazali za dva dana", kazao je gradionačelnik, koji je i komandant Štaba.

Mjere koje će stupiti danas na snagu, kako je pojasnio, su: redukcija vode u pojednim mjesnim zajednicama gdje je to moguće, pojačane kontrole s obzirom na to da se dešavaju problemi i gubici vode na cjevodima, hidrantima i prključcima zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca, te intenzivnije dopremanje vode cisternama kako po pojedinačnim zahtjevima domaćinstava, ali i punjenje postojećih rezervoara kako bi dalje voda mogla da se doprema do potrošača.

"Upućujemo kolektivni apel građanima za racionalizaciju potrošnje vode. Suša je dosta ranije nastupila i potrebno je da se svi solidarišemo. Ono što uspijemo preko dana da akumuliramo vode npr. u rezervoaru Tunjice, sve se u periodu od 19.00 do 22.00 časa potroši jer tada svi krenu da zalijevaju bašte, pune svoje zalihe i slično", kazao je on.

Mjesne zajednice u kojima je proglašena vanredna situacija i koje imaju problem sa vodosnabdijevanjem, kako je naveo – čine deset odsto od ukupnog stanovništva.

"Uvjerni smo da ćemo onih 90 odsto moći da održavamo stabilnim i bez poteškoća u vodosnabijedavanju, ali moramo svi da se solidarišemo da bi tih 90 odsto došlo na 95 ili 100 odsto naših mogućnosti", poručio je on.

Apelovao je da se svi odogovornije ponašamo, jer se, nažalost, zbog neodgovornih pojedinica dešavaju najveći problemi.

"Jedan dio naših građana ima prekomjernu potrošnju vodu, koja se ogleda ne samo u zalijevanju bašta, nego i plantaža i krovova kuća što su nam dokumentovali iz mjesnih zajednica, a što je u ovoj situaciji neprihvatljivo.

Dešava se i da pojedina preduzeća toče velike količine vode na hidrantima i dalje obavljaju svoje usluge, što je „Vodovod“ već prijavio nadležnim organima. Takođe, pojedinci u nekim mjesnim zajednicama koji poznaju mrežu zavrću ventile, presijecaju cijevi i zato je neophodna svakodnevna kontrola mreže kako bismo spriječili ove gubitke vode i poboljšali stanje sa vodosnabdijevanjem", kazao je gradonačelnik.

Nova sjednica Štaba o stanju u vodosnabdijevanju zakazana je za utorak, 5. jul.

(MONDO)