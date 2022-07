Stiže osvježenje uz nešto niže temperatrure: U srijedu kiša, ponegdje moguće lokalne nepogode

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno, uz kišu i poneki lokalni pljusak, dok će na krajnjem jugu biti manje oblaka i všie sunčanih intervala.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Lokalno su moguće i nepogode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Duvaće vjetar slab do umjeren pretežno sjeveroistočni, na jugu Hercegovine jugozapadni, lokalno i jak.

Dnevna temperatura biće niža nego danas i kretaće se od jutarnjih 17 do 21, na jugu do 24 stepena Celzijusova, dok je maksimalna dnevna prognozirana od 27 do 33, na jugu do 37 Celzijusovih, najavljeno je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je u Republici Srpskoj i FBiH bilo sunčano i veoma toplo, na zapadu i jugozapadu umjereno do pretežno oblačno, lokalno sa pljuskom.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 19, Bihać 25, Mrakovica i Čemerno 28, Ivan sedlo 29, Kalinovik, Kneževo, Novi Grad i Han Pijesak 30, Gacko, Prijedor i Sokolac 31, Drinić, Nevesinje i Sanski Most 32, Bileća, Mrkonjić Grad, Ribnik, Srebrenica, Gradačac, Livno i Tuzla 34, Bijeljina, Zvornik, Srbac, Trebinje i Bugojno 35, Banjaluka, Doboj, Sarajevo i Široki Brijeg 36, Višegrad, Rudo, Foča, Grude i Zenica 37, te Mostar 39 stepeni Celzijusovih.