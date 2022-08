Danas sunčano i veoma toplo: Temperatura do 36 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na istoku se očekuje razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha iznosiće od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeveroistočnog smjera.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se na većini puteva odvija redovno, uz povoljne uslove, a u kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično ima magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske /Bogatić/ danas počinju radovi na proširenju i rekonstrukciji vodovodnog sistema zbog čega će biti izmijenjen režim saobraćaja.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na dionici magistralnog pravca Konjević Polje-Milići zbog rekonstrukcije kolovoza, na putu Stari Majdan-Banjaluka /Rudarska/, te na dionici granica Republike Srpske /Bakračuša/-Nevesinje jedan.

Izmijenjen je režim saobraćanja i na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka - Prijedor, te na pravcu Rudanka - Doboj jedan radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva.

Produženi su radovi na regionalnim putevima Srbac-Gornja Vijaka jedan-Gornja Vijaka dva-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na regionalnim putevima entitetska granica Ćesim-Pridvorci, Prijedor tri-entitetska granica /Stara Rijeka/ za vrijeme prelaska radnih mašina preko ovog puta tokom eksploatacije rudnika LJubija, kao i na pravcima Teslić dva-Teslić tri-entitetska granica /Podjezera/, Šipovo-entitetska granica /Novo Selo/ i Jezero-Šipovo.

Jednom kolovoznom trakom, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Bistrica-Podgrab i na pravcu Ukrina-Gornja Vijaka.

Polučasovne obustave saobraćaja zbog demoniranja terena na snazi su na dionici Šamac jedan-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina od 8.00 do 14.00 časova, te na regionalnom putu Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, od 8.00 do 15.00 časova.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Banj Brdo-Bijeljina-granični prelaz Rača, entitetska granica Stanić Rijeka-granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka-Derventa-Brod.

U FBiH na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac /dionici Ripač-Dubovsko/ zbog radova su na snazi obustave od 10.00 do 11.00, od 13.00 do 14.00 i od 16.00 do 17.00 časova, a alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac.

Polučasovne obustave saobraćaja zbog deminiranja terena na snazi su na magistralnom putu Cerik-Lončari /na dionici Cerik-pijaca "Arizona"/ od 8.30 do 16.00 časova.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Prevoz vangabaritnog tereta danas će odvijati na pracu Lapišnica-Sarajevo-Mostar-Posušje.

Na graničnim prealzima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.