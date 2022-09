Stanivuković: Dogovorena deblokada računa "Akvane", kreću isplate plata radnicima

Gradonačelnik Draško Stanivuković je izjavio da je danas postignut sporazum za deblokadu računa Javnog preduzeća "Akvana".

Izvor: Dušan Volaš

"Prema tom sporazumu, Grad na godišnjem nivou treba da isplaćuje preduzeću 'Novoteks' iznos od 800.000 KM. To je način ako hoćemo da odblokiramo račun, da radnicima isplatimo plate, da Gradski olimpijski bazen posluje i da zadržimo zemljište Akvane", naglasio je gradonačelnik.

Napomenuo je da su višemilionska dugovanja "Akavne" naslijeđena i da su sada došla na naplatu.

"To je situacija svih prethodnih godina i prosto nismo mogli proći na drugačiji način. Traženo je da isplaćujemo milion i više na godišnjem nivou, ali sam kazao da maksimalno možemo 800.000 KM godišnje i to je za nas napor", naveo je on.

Gradonačelnik je poručio da će već polovinom naredne sedmice radnici dobiti dvije zaostale plate i da će uslijediti uplata dijela regresa, ali i obaveze prema dobavljačima kako bi "Akvana" mogla da nastavi da radi u punom kapacitetu.