Suficit u Banjaluci 20 miliona KM: Rebalans budžeta tema na oktobarskoj sjednici

Naredna sjednica Skupštine grada Banjeluke biće održana 25. oktobra, a dnevni red biće utvrđen na skupštinskom kolegijumu 13. oktobra.

Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka

Gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je kako su naredne sjednice od izuzetnog značaja.

"Na narednoj sjednici Skupštine Grada raspravljaćemo o rebalansu budžeta, koji je strateški važan dokument. Imamo suficit blizu 20 miliona KM. O tome treba da raspravljamo, ali da imamo u vidu i sva ova povećanja cijena, kako za održavanje higijene, izgradnju vodovoda… Cijene su sve veće na tržištu i rebalans treba da uskladimo sa postojećom inflacijom na tržštu", rekao je gradonačelnik nakon današnje sjednice kolegijuma Skupštine Grada.

Poručio je kako će se pred odbornicima uskoro naći i važan dokument, a to je Nacrt budžeta za 2023. godinu.

"Moramo da nastavimo izgradnju puta kroz Česmu, vidikovac na Banj brdu, te mnoge druge važne infrastrukturne projekte. Pred nama su i važni strateški regulacioni planovi, a to je centar grada, jer mi trenutno nemamo važeći regulacioni plan za taj dio. Imaćemo sjednicu sa najmanje 60 tačaka na dnevnom redu. Tu će biti dosta odluka, planova, izvještaja, ali i prijedlog plana kapitalnih investicija za naredne četiri godine", rekao je gradonačelnik.

Kaže da je Banjaluka stabilna, da na računu ima 43 miliona KM i redovno servisira obaveze.

"Kada je riječ o rebalansu, tu treba da bude i onaj dio koji se odnosi na povećanje plata u javnim ustanovama, ali i u Gradskoj upravi", rekao je on.

Dodao je, da zbog odluke Ustavnog suda da obori Regulacioni plan za centralno područje, gradska administracija je odlučila da imenuje savjete za određene buduće planske dokumente.

"Ubuduće, uz određene regulacione planove imenovati savjete koji će provoditi sve procedure. Gradska uprava za oboreni regulacioni plan i greške nema odgovornost, to je naslijeđeno", zaključio je gradonačelnik Stanivuković.

Mladen Ilić: Novi kolegijum 13. oktobra, do kraja godine tri sjednice

Predsjednik Skupštine Grada, Mladen Ilić rekao je poslije današnje sjednice skupštinskog kolegijuma da su zakazali novu sjednicu kolegijuma.

"Današnju sjednicu kolegijuma smo zakazali na raniji zahtjev pojedinih odbornika. Ipak, tačke koje su predložili da o njima raspravljamo, nismo mogli da prihvatimo za vanrednu sjednicu. One će da budu razmatrane na redovnoj sjednici Skupštine. Kada je riječ o današnjem kolegijumu, nismo imali sve spremne materijale, pa smo odredili novi datum za kolegijum, a to je naredni četvrtak", rekao je on.

Dodao je da je kolegijum već odredio 25. oktobar za narednu sjednicu Skupštine Grada, te ističe kako vjeruje da će biti dosta tačaka.

"Bili smo na dužoj pauzi i vjerujem da će biti veći broj materijala, a samim tim i tačaka dnevnog reda. Raspravljaćemo o rebalansu, velikom broju regulacionih planova, prostora koje dajemo u zakup i slično", poručio je on.

Dodao je kako je ideja Skupštine da do kraja godine održe tri sjednice Skupštine Grada, na kojim će se raspravljati, kako o rebalansu, tako i o Nacrtu budžeta.

"Nacrt rebalansa je nešto što će se naći na narednoj sjednici, a narednih dana ćemo morati o tome i da razgovaramo", poručio je Ilić.