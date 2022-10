Izvedena pokazna vježba u Banjaluci: Pokazali spremnost u slučaju zemljotresa (FOTO)

Povodom obilježavanja 53. godišnjice i sjećanja na zemljotres, danas je u banjalučkoj Tehničkoj školi izvedena metodsko-pokazna vježba o temi zemljotres i požar u školi.

Izvor: Grad Banjaluka

U realizaciji današnje vježbe učestvovali su zaposleni i učenici Tehničke škole, Profesionalna teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Banja Luka, JZU „Dom zdravlja“ Banja Luka, ZU „Firena“ – Specijalistička ambulanta, volonteri Crvenog krsta Banja Luka, te pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su regulisali saobraćaj u ulici oko škole.

Miroslav Malinić, komandant Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka kazao je da su i tokom današnje vježbe pokazali izuzetnu spremnost jedinice.

"Vježbu su u većini izveli pripravnici vatrogasci, naše mlade snage koje su pokazale rezultate višemjesečne obuke u našoj jedinici", naveo je Malinić.

Savjetnica gradonačelnika za kulturu i socijalnu politiku Mirna Savić – Banjac kazala je da iako je razorni zemljotres pogodio naš grad prije 53 godine i danas treba da budemo oprezni.

"Moderan čovjek je danas više nego ikada nepripremljen na to i ne razmišlja o tome koliko je priroda moćna i bez obzira na sva tehnološka dostignuća, ipak situacija je uvijek takva da moramo da budemo spremni jer je priroda jača od svega. S njom ne možemo da se borimo, ali možemo da radimo na to da u kontinuitetu budemo spremni na to što će se eventualno desiti i to nam je veoma važno. Ova pokazna vježba je samo jedna od tih preventivnih aktivnosti", naglasila je savjetnica Savić – Banjac.

Kako je istakla, Grad radi sve što je u njegovoj moći i nastaviće da alarmira i druge kako bi bili što spremniji u slučaju nekih neželjenih situacija.

Direktorica Tehničke škole Kristina Mrđa rekla je da je vježba bila od izuzetnog značaja kako bi se podigla svijest o o važnosti, značaju i opasnosti vanrednih situacija.

"Procijenili smo osposobljenost zaposlenih i učenika ove škole, opreme sa kojim rasplažemo. Imali smo probe dva dana i evo danas vježbu kojom smo izuzetno zadovoljni", zaključila je ona.

Vesna Šipka, stručni saradnik za planove zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće u Odsjeku za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka kazala je da su svi učesnici u vježbi danas pokazali procedure, koje su za njih predviđene u ovakvim situacijama.

Govoreći o tome kako se treba ponašati u slučaju zemljotresa, ona je istakla da je najvažnije sačuvati racionalno ponašanje, spriječiti paniku i ne pokušavati napustiti objekat dok traje podrhtavanje tla.

"Zatim potrebno je zauzeti zaštitni polažaj koji znači čučnuti ili kleknuti, okrenuti se licem ka podu da se zaštitite od fragmenata stakla ili predmeta koji eventualno padaju i staviti ruke na glavu. Nakon što se završi trešnja tla, napustiti objekat i udaljiti se od njega", kazala je ona.

