Danas oblačno s kišom, na planinama moguć snijeg

U cijeloj BiH danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, na planinama snijeg, uz dnevnu tempereturu vazduha do 16 stepeni Celzijusovih.

Izvor: @kristynaredas via Twenty20

U cijeloj BiH danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, na planinama snijeg, uz dnevnu tempereturu vazduha do 16 stepeni Celzijusovih.

Jutro je oblačno, na jugu slaba kiša, u ostalim predjelima suvo, a tokom prije podneva kiša na jugu jača i postepeno se širi ka sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana u svim krajevima će padati jaka kiša uz hladnije vrijeme, u Hercegovini obilnije padavine uz pljuskove sa grmljavinom i jak vjetar, a u večernjim časovima zahlađenje će u višim planinama uzrokovati susnježicu i snijeg.

Jutarnja temperatura od dva do osam, na jugu do 13 stepeni, a dnevna od osam do 12, na jugu do 16, u višim krajevima od pet stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, većinom južnog smjera, u sjevernim područjima istočnog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Na većini puteva saobraćaj se odvija po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, a mjestimično gusta magla smanjuje vidljivost i usporava saobraćaj na pojedinim dionicama u kotlinama i duž riječnih tokova.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

U porodilištima u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa rođeno je 29 beba i to 15 djevojčica i 14 dječaka. U Banjaluci je rođeno 19 beba, u Doboju, Nevesinju, Gradišci i Bijeljini po dvije bebe, u Prijedoru i Istočnom Sarajevu po jedna beba. U Banjaluci je rođeno 10 djevojčica i devet dječaka, u Doboju, Nevesinju, Gradišci i Bijeljini po jedan dječak i djevojčica, u Prijedoru jedna djevojčica, u Istočnom Sarajevu jedna dječak.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola -Klašnice, Sokolac - Podromanija, Banjaluka - Srpske Toplice, Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/, Čelinac - Kotor Varoš, Teslić - Podjezera, Prijedor - Stara Rijeka, kao i Prijedor - Kozarac.

Izmjene u saobraćaju su i u tunelima "Čeljigovići" na magistralnom putu Lapišnica - LJubogošta i "Stambolčić" na putu Pale - Podgrab, kao i na magistralnom putu kod Doboja gdje je u toku gradnja auto-puta.



Zbog kvara na vodovodnoj cijevi, saobraćaj se odvija usporeno na dijelu magistralnog puta Prijedor - Sanski Most, u Ulici Kralja Aleksandra u Prijedoru.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na putevima Stari Ugljevik - Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika, Srbac - Gornja Vijaka - Razboj, Razboj - Tedin Han i Tedin Han - Teslić, Foča - Goražde u Filipovićima, Jezero - Šipovo, Ukrina - Gornja Vijaka i Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje, kao i na pravcu Laktaši - Srbac.

U FBiH se radi na dionici magistralnog puta Žitomislići - Počitelj, Sarajevo - Vogošća, Doboj - Maglaj, na dionici auto-puta Zenica sjever - Zenica jug i na putu Jajce - Donji Vakuf u tunelu "Skela".

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

(Srna)