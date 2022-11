Za liječenje nedostaje još 31.250 evra: Maratonac trči za devetomjesečnog Dimitrija

Humanitarnu trku od Istočnog Sarajeva do Bijeljine, za devetomjesečnog Dimitrija Marinkovića, istrčao je Neven Tuševljak. Do sada je za liječenje malog Dimitrija skupljeno 60.000 evra, a za odlazak na liječenje nedostaje još 31.250 evra.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Za prikupljanje novca za liječenje devetomjesečnog Dimitrija Marinkovića, ustala je cijela Republika Srpska, ujedinio se cijeli Balkan. Akciji prikupljanja sredstava pridružio se i Neven Tuševljak, rekreativac i humanitarac, tako što je trčao od Istočnog Sarajeva do Bijeljine.

"Moja sestra ima dijete mjesec-dva dana razlike, i meni je žao bilo djeteta i htio sam pomoći. Inicirao sam akciju, pozvao Marinka, on mi je dao odobrenje da to uradim i drago mi je što je imao povjerenja u mene. Nism spavao 5-6 dana od uzbuđenja, sila me je neka vodila da ovo sve privedem kraju. Za sad mi je cilj da skupim 10.000 maraka. Novac se može uplatiti do 5. decembra. Ko ima volje i koliko može, neka odvoji za Dimitrija da ode na liječenje u Tursku, ja mislim da svi možemo od plate odvojiti makar 5%", kaže za BN Neven Tuševljak, sportista i humanitarac.

Za zdravlje svoje djece roditelji bi dali sve, pa čak i ono nemoguće. Dimitrije Marinković na rođenju je na 25 minuta ostao bez vazduha, ali novi život i priliku da ga diše punim plućima možemo mu udahnuti svi zajedno, a njegovi roditelji svojski se trude da u tome uspiju.

"Do sada je skupljeno nekih 60.000 evra, ali i dalje traju akcije, imamo broj i od organizacije u Srbiji, 'Budi human'. Bilo je raznih donacija, a ja ovim putem moram da kažem da je od Grada, Ljubiša Petrović, gradonačelnik, odobrio najvišu moguću svotu od 10.000 KM", kaže Marinko Marinković, otac Dimitrija Marinkovića.

Borba malog Dimitrija Marinkovića počela je od samog rođenja. Na porođaju usljed niza komplikacija, ostao bez kiseonika 25 minuta. Uspostavljena mu je dijagnoza encefalopatije odnosno teškog oštećenja mozga trećeg stepena. Kako bi nastavio liječenje u Turskoj potrebno je oko 91.000 evra.

Korisnici MTEL-a mogu da pomognu pozivom na humanitarni broj 1402, a humanitarni broj 1384 je otvoren u Srbiji.

BIH: POZOVI 1402 I DONIRAJ 1 KM

SRBIJA: POŠALJI 1384 NA 3030 I DONIRAJ 200 DINARA

ŠVAJCARSKA: PORUKU human1384 pošalji na 455

Pomoć se može uplatiti i na navedene brojeve računa:

Žiro račun, Marinko Marinković: 562 00 38 1450 13 524

Devizni račun, IBAN: BA 395 6200 3817 631 68 79

Marinko Marinković, Popovi, 76 300 Bijeljina

Žiro račun, Bojana Marinković: 325 9300 70 567 94 0851

(Srbija, dinarski račun, OTP banka)