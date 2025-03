Opozicija iz RS i HDZ na sastanku u Kupresu: Napravljen je dogovor za deblokadu institucija

U Kupresu je održan sastanak lidera opozicije iz Republike Srpske sa HDZ-om.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Lider Liste za pravdu i red, Nebojša Vukanović je naglasio kako je ovo bio "jedan vrlo prijatan i ugodan sastanak koji je trajao više od tri sata".

"Vrlo smo zadovoljni. Napravljena je jedna relaksirana situacija. Napravljen je dogovor. Uskoro bi trebao do kraja ovog mjeseca sastanak nas koji smo bili danas i Trojke na kojem bi se trebao postići konkretan dogovor.

Nadamo se da će ova kriza što prije da se razriješi i da će se relaksirati i smanjiti tenzije, što je nama svima cilj, da će profunkcionisati institucije i da će se deblokirati procesi koji su ranije bili započeti", rekao je Vukanović.

Upitan da li su se usaglasili oko nekih ključnih pitanja, Vukanović je odgovorio:

"Dogovorili smo da ne iznosimo sada neke detalje. U svakom slučaju je bio vrlo prijatan i konstruktivan sastanak. Mogu reći da je bilo bolje nego što smo očekivali.

Do kraja mjeseca bi trebao biti jedan sastanak na većem nivou da se vjerovatno tada neki papir, sporazum dogovori o funkcionisanju i radu, naravno ukoliko se postigne dogovor, u narednih godinu i po dana".

Govorio je i o izbacivanju SNSD-a iz vlasti.

"Vidjeli ste jučer da je gospodin Čović rekao da su oni sami sebe na neki način izbacili iz vlasti jer su kršili onaj dogovor koji su imali i svojim ponašanjem su svima nanijeli veliku štetu",c poručio je Nebojša Vukanović.

Stanivuković: Moramo odblokirati institucije koje ne rade

Moramo da gledamo kako da budemo okrenuti drugim narodima, poručio je nakon sastanka predsjednik PDP-a Draško Stanivuković.

"Opozicione stranke u RS imale su jedan veoma važan razgovor sa HDZ-om i mogu reći da je svaki razgovor put u dogovor. Jedina naša želja i smisao sastanka jeste bio dogovor oko spuštanja političkih tenzija i uspostavljanja onoga što je ključno za svakog čovjeka bilo kom narodu pripada. Da ne bude floskula, mir i stabilnost, život i suživot. Živimo normalno, jedni sa drugima, da ne podižemo političke tenzije i da sutra perspektiva koja se otvara je da budemo toliko mudri da ne otvaramo one teme, ona Pandorine kutije i Gordijeve čvorove koji su zapetljani sa aspekta da bilo kojem narodu može da se naudi", kazao je on.

Dodao je da za otvaranje takvih tema nema potrebe.

"U BiH imao toliko životnih tema da zaista nema potrebe da se otvaraju one teme koje mogu da unose napetost, neke tenzije, dodatnu neizvjesnost i avanturu. Važno je da spustimo političke tenzije i to je bio jedini ključni aspekt ovog sastanka. Mudro je da manje pričamo, a da više pokažemo svojim djelima. To je stav PDP-a", kazao je Stanivuković.

Dodao je da se moraju usvojiti zakoni i odblokirati institucije koje ne rade.

"Moramo da usvojimo neke zakone i moramo da odblokiramo institucije koje ne rade. Moramo da gledamo kako da budemo okrenuti drugim narodima. To su sve teme koje su bile na stolu. Od blokada niko nema koristi, pogotovo ne građani. Izabrani smo od ljudi da rješavamo probleme, a ne da ih stvaramo. Kao alternativa u cijeloj RS, potpuno smo oko toga koegzistentni. U kontaktu smo i sa trojkom i očekujemo u perspektivi da sjednemo za zajednički sto i kažemo ovo su teme koje su za nas veoma važne i to su stvari oko kojih ćemo da razgovaramo", rekao je on pa dodao:

"Rasplet situacije je veoma jednostavan. Postoji volja da se dogovaramo i razgovaramo. Imate cijelu liniju i čini mi se da je SNSD kretao oko onih stvari oko kojih nema konsenzusa. Hajde da krenemo oko životnih tema gdje se možemo dogovoriti. Toliko je dobrih stvari oko kojih se možemo dogovoriti. Treba više dijaloga i razumijevanja. Oko svih zakona o kojima smo pričali imamo razumijevanje i sa ljudima iz HDZ-a i Trojke. Ako je neki zakon na stolu i ako nismo saglasno oko nekog člana, hajde da ga mijenjamo dok ne budu svi saglasni. Nigdje se ne žuri, politika je proces, pogotovo kada je nivo BiH u pitanju. Ako je čovjek razuman i fleksibilan, znate koji se mišić isteže, onaj koji je zdrav i fleksibilan, tako i ovo. Samo onaj koji je spreman na razgovor, spreman na korak naprijed, jesu oni ljudi koji mogu da naprave dogovor", zaključio je Stanivuković.

(Avaz)