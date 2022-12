Vazduh nezdrav u Zenici, Visokom, Kaknju i Sarajevu

U Zenici je jutros najlošiji indeks kvaliteta vazduha u Federaciji BiH i iznosi 174, podaci su stranice "Zrak ekoakcija".

Izvor: Željko Svitlica, mondo.ba

U Visokom je indeks kvaliteta vazduha 173, Kaknju 164 i Sarajevu 162 i okarakterisan je kao nezdrav.

Prema podacima mjerenja u FBiH, u 7.00 časova indeks kvaliteta vazduha u Travniku iznosio je 111 i okarakterisan je kao nezdrav za osjetljive kategorije.

Lica sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, upozorena su na moguću pojavu pojačanih simptoma i intenziteta bolesti, a plućnim i srčanim bolesnicima, trudnicama, djeci i starijim licima preporučuje se da smanje bilo kakve spoljne fizičke aktivnosti.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

SRNA