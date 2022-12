Nije moguće rezervisati proljećne letove: Da li "Rajaner" obustavlja linije iz Banjaluke?

Putnici ne mogu da rezervišu kartu ni za jedan let s avio-kompanijom „Rajaner“ sa banjalučkog aerodroma poslije marta, dok je to istovremeno moguće sa tuzlanskog aerodroma kod iste kompanije.

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

Još nije utvrđeno da li to znači da će jedini međunarodni aerodrom u Republici Srpskoj od aprila naredne godine ostati bez letova "Rajanera".

Podsjećamo, niskobudžetna kompanija "Rajaner" sa banjalučkog aerodroma trenutno vozi putnike na osam aerodroma u pet evropskih država. Ova kompanija obezbjeđuje sigurno oko 60 odsto redovnog prometa na ovom aerodromu.

"Red letenja kreiraju i publikuju same avio-kompanije, te preporučujemo da kontaktirate pres službu „Rajaner“ ", kratak je odgovor iz Aerodroma Banjaluka, prenosi "Srpska info".

"Rajaner" prevozi putnike iz Banjaluke za Berlin, Brisel, Geteborg, Memingen, Milano, Nirnberg, Stokholm i Beč. Kartu je moguće rezervisati za bilo koji let do kraja marta. Istovremeno, kod ove kompanije je moguće sada rezervisati/platiti kartu za let sa tuzlanskog aerodroma i od aprila.

S druge strane, putnici mogu da kupe kartu i u ljetnom redu letenja kod druge niskobudžetne kompanije. To je "Vizer" koji prevozi putnike sa banjalučkog aerodroma u Bazel, Dortmund, Hamburg i Malmo.

Po posljednjim podacima, Aerodrom Banjaluka je u 10 mjeseci ove godine opslužio 283.609 putnika, a rekordan broj je zabilježen u ljetnim mjesecima. Tako je u avgustu evidentiran 44.441 putnik.