Tuzla: Zdravstveni radnici spremaju štrajk, pacijenti na mukama (VIDEO)

Više od pet hiljada zdravstvenih radnika u Tuzlanskom kantonu od sutra počinje s pripremama generalnog štrajka, koji će uslijediti u narednih nekoliko dana. To znači da će pacijenti moći dobiti samo hitnu medicinsku uslugu.

Izvor: YouTube/Screenshot

Zdravstevni radnici u Tuzlanskom kantonu već tri mjeseca se bore za poboljšanje uslova rada, međutim, nadležni nisu ispunili nijedan njihov zahtjev, piše Klix.

Nasupot tome, oglušili su se na sve, pa i na ispunjavanje sporazuma o povećanju plate za tri mjeseca, što je dogovoreno u oktobru.

Zbog toga su danas održali štrajk upozorenja, na kojem je najavljeno da se u narednih nekoliko dana zvanično kreće u generalni štrajk.

"Mi smo kao jedan od zahtjeva stavili isplatu 1.080 KM, kao što je isplaćeno u Domu zdravlja Teočak, Zavodu zdravstvenog osiguranja TK i Zavodu za javno zdravstvo TK. Nažalost, protest koji smo održali prije nekoliko dana nije naišao na odjek u Vladi TK i oni očito kupuju vrijeme. S druge strane uputili smo zahtjev za mirenje, kako bi mogli ući u generalni štrajk te ni na taj zahtjev nismo dobili nikakav odgovor", kazao je Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog strukovnog sidnikata radnika u zdravstvu FBiH.

Zbog svega izgovorenog, Latifović je danas najavio da zdravstveni radnici sutra počinju sa pripremama generalnog štrajka, koji će biti realiziran u narednih sedam do deset dana u svim zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu.

"Generalni štrajk će biti proglašen u skladu sa zakonom i on će biti realiziran u narednih sedam do deset dana. Direktori, menadžment, vlada i resorno ministarstvo je upoznato o tome i generalni štrajk se neće zaustavljati, kao što je to bilo prošli put, kada su nas prevarili jer nisu ispunili obećano povećanje satnice", dodao je Latifović.

A kada je riječ o generalnom štrajku, način njegovog funkcioniranja još u vrijeme protestne šetnje u Tuzli je pojasnila predsjednica Nezavisnog sindikata zdravstva TK Adisa Fakić.

Ona je tada kazala da sindikati imaju potpisane sporazume sa poslodavcima o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka i time će se voditi, naglasivši da će se hitni slučajevi primati, dok će oni pacijenti iz takozvanog "hladnog programa" biti vraćeni.

(MONDO)