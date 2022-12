Da li su bolji vozači MUŠKARCI ili ŽENE? Profesor razbio predrasude

Profesor Saobraćajnog fakulteta dr Milan Vujanić govorio je o tome da li su bolji vozači muškarci ili žene i ko češće strada u saobraćajnim nesrećama.

Žene češće smrtno stradaju u saobraćaju, jer je bezbjednost vozila prilagođena muškarcima, pokazalo je istraživanje Šveđanke Astrid Linder.

Lutke koje proizvođači automobila koriste u bezbjednosnim testovima su samo “muške” lutke. Na pitanje da li će nova ženska lutka pomoći u spasavanju života odgovor je danas dao profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu dr Milan Vujanić u emisiji “Uranak” na K1 televiziji.

"Ne bih se složio sa Šveđankom koja je radila istraživanje. Nisam čitao istraživanje tako da ne mogu detaljno da raspravljam o njemu, ali generalno gledano razlika između muškog i ženskog tijela je u grudnom i karličnom pojasu. Ostalo je sve isto. U grudnom dijelu imate pojas koji ide tačno po sredini tako da ne vidim šta bismo tu mogli da promijenimo. Lutke možemo da oblikujemo kao dame, ali ne vidim poentu ni u karličnom dijelu jer pojas ide iznad karličnog dijela. To sve važi kada govorimo o pojasu kao zaštitnom. Činjenica je da su žene nježni pol i manje mogu da trpe udare sile", rekao je on.

Profesor je rekao, međutim, da proizvođači nisu prilagodili automobile ženskom upravljanju.

"U tom smislu mogli bi da izvedemo poboljšanja ako bi lutka mogla da ima dodatne senzore koji mjere silu. Lutke koje se koriste su od čvrstog materijala. One u svim dijelovima imaju senzore koji mjere jačinu udara, vrijeme, brzinu... Primijetio sam kod proizvođača da oni nisu prilagodili automobil ženskom upravljanju. Recimo, ako žena ulazi u automobil moraće da skine štikle ako hoće normalno da vozi. Kada na papučicu stanete štiklom onda vam je noga u drugom položaju nego kod muškarca. Mogli su da naprave dodatak da kada imate štiklu nemate različit položaj noge u odnosu na situaciju kada ne nosite štikle", rekao je on.

Sjedište

Doktor Milan Vujanić ističe da je samo sjedište problem u odnosu na to da li je vozač muškarac ili žena.

"Ako bismo napravili lutku koja odgovara ženskom tijelu i automobil udarali otpozadi, uvidjeli bi da se sve promjene u polu najviše odnose na sjedište, a ne na bezbjednost načina vožnje. Sve upravljačke konzole ispred vozača u modernim automobilima su napravljene da se u slučaju pritiska na njih pomjeraju napred jer nisu fiksni, u suprotnom bi vas povrijedili, a obično je unutar sredine upravljača vazdušni jastuk. Vazdušni jastuk je tu da štiti bez obzira da li je žensko ili muško za volanom. Siguran sam da bi kod dijela koji se odnosi na sjedište mogla da se naprave poboljšanja", rekao je profesor dr Milan Vujanić u emisiji “Uranak” na K1 televiziji.

Profesor je dao odgovor na pitanje da li je automobil pravljen za muškarca.

"Ne vjerujem da raspored komandi više odgovara muškarcima nego ženama. U normalnim automobilima nijedna komanda nije toliko daleko da ne možete da je dohvatite. Sve su komande oko točka upravljača i možete jednom rukom da ih dohvatite. Jedino što bi moglo ženama da se prilagodi jeste jedno ogledalo za šminku koje bi se automatski zatvaralo kada je automobil u vožnji", našalio se doktor Vujanić.

Milan Vujanić se osvrnuo i na preglednost koju imaju vozači.

"Ramovi s lijeve i desne strane smetaju svima ali oni su pravljeni da budu što uži. Tako su napravljeni da minimalno ometaju ugao gledanja. Isto smetaju i muškarcima i ženama. Zbog toga su leptir stakla, mala trouglasta stakla koja se nalaze skroz naprijed, pravljena na tom mjestu kako biste vidjeli taj dio. Ne postoji nijedan automobil koji ima zatvoren taj dio da ne možete da gledate kroz njega. Zbog toga su retrovizori podesivi. U automobilima je sve urađeno tako da možete da svaki dio podesite prema sebi osim sjedišta, gdje možete da mijenjate naslon, visinu, ali ne možete mijenjati širinu i ovaj dio koji se kreće oko kukova. Tu ne može da se podesi skoro ništa. Moderni automobili imaju podešavanja jastučića koji se nalaze u sjedištu, a to je malo skuplja varijanta i nemaju je svi automobili", naglasio je Vujanić.

Muškarci izazivaju nezgode

Profesor je odgovorio na pitanje ko izaziva više nesreća, muškarci ili žene.

"Mnogo više nesreća izazivaju muškarci, ali mnogo više i voze. Jedan dio je nesporan, a to je da žene mnogo više poštuju pravila igre nego muškarci. Muškarac je sklon da zanemari neko pravilo i da ga prekrši, a žene više poštuju propise i manje će voziti suprotnom saobraćajnom trakom, manje će prekoračiti brzinu, više će poštovati prvenstvo desnog... ",otkrio je Vujanić.

Žene su opreznije

Profesor Vujanić je govorio i o predrasudi koja je duboko uvriježena, a to je da žene važe za lošije vozače.

"Moja žena kada vozi kaže mi da joj ne valja na automobilu nešto naprijed desno. Ne interesuje nju automobil. To joj je prevozno sredstvo od tačke A do tačke B, a ja sam zainteresovan da li vozilo ima 120 ili 180 konja, kakve su specifikacije... Tehnika za automobil je bliža muškarcima, dok je recimo tehnika za kuću bliža ženama. Nisam siguran kako će muškarci da reaguju na šporet ili mašinu za veš ako nešto nije u redu. Ako mjerite po tome ko više poštuje pravila i ko manje pravi nezgoda onda su žene bolji vozači. Ali kako će se žena snaći u iznenadno nastaloj opasnoj situaciji? Možda ženama neće biti smiješno, ali to je vic:'Preduzela sam sve, pokrila sam oči rukama i vrisnula iz sve snage'. Tako žene reaguju u opasnoj situaciji. Muškarci su mnogo hladnokrvniji i manje osjećajniji. Objektivno gledano žene imaju bolji vid, bolji dar zapažanja i to je nesporno. Kada je reč o refleksima, nije dokazano da muškarci imaju bolje reflekse. Sadašnji automobili ne zahtijevaju fizičku snagu da bi muškarac imao neku prednost. Kada je reč o procjeni situacije, žene su mnogo opreznije i to je priroda napravila zbog potomstva koje one čuvaju", kazao je Vujanić u emisiji “Uranak” na K1 televiziji.

Pješaci

Činjenica je da je “košenje pješaka” sve učestalije. Profesor je otkrio šta se zapravo dešava na našim drumovima i u čemu je problem.

"Kada smo pisali zakon koji je sada važeći jasno smo stavili do znanja da je pješački prelaz zona gdje pješak ima pravo da prelazi i vozač koji vidi pješaka koji stupa, koji je stupio ili ima namjeru da stupi, je dužan da ga propusti. Ako vidite da pješak ide ka pješačkom, a nije još stigao, vi morate da stanete i propustite ga. Pješaci su možda počeli to da koriste pa su počeli da izlaze na pješački prelaz bez da gledaju, ali zakon je i tu jasan. U članu 97. je jasno propisano da je prije stupanja na pješački prelaz pješak dužan da provjeri da li bezbjedno može da pređe kolovoz. Pješacima nisu data

apsolutna prava. Postoji mali broj ljudi koji se ponaša neprilagođeno i ja bih akcenat prebacio na to “ko mu je dao dozvolu da vozi”. To se odnosi na to da prilikom polaganja za vozačku dozvolu vi morate da prođete medicinska ispitivanja uključujući i to da li ste “normalni” i da li treba da vam daju da vozite automobil. Probajte da dobijete pištolj? Imaćete opširne provere", rekao je Vujanić za K1 televiziju.

Statistika

Profesor Saobraćajnog fakulteta se osvrnuo i na “crnu statistiku”.

"U poslednjih 20 godina smo dva i po puta smanjili broj poginulih u saobraćaju. Od 100 odsto poginulih pješaka, 80 odsto gine u gradu, a 20 odsto van grada. Van grada pješaci se kreću otvorenim putem gdje moraju da vode računa o sebi, dok je u gradu polovina pješaka kriva za nezgode u kojima su učestvovali. Ravnopravno su odgovorni i pješaci i vozači za nezgode u gradu. Imamo situaciju da narod za sve nezgode u gradu krivi vozača, a za polovinu tih nezgoda su krivi pešaci. Moramo edukovati sve, “što više krvi na ekranu to manje na kolovozu”. Japanci su najbezbjedniji učesnici u saobraćaju. Kod nas je brzina u gradu bila 60, pa smo jedva spustili na 50, a u Japanu je 40 kilometara na sat, a imaju bolja vozila, bolje ulice, bolje semafore, bolje sve. Tamo pri manjoj brzini lakše možete izbjeći nezgodu i ako

se dogodi nezgoda - manje su posljedice. Mrziće me mnogo vozači, ali brzina treba da bude najviše 40 kilometara na sat u gradu", rekao je prof. dr Milan Vujanić u emisiji “Uranak” na K1 televiziji.

Istraživanje o ženama u saobraćaju

Prema Inicijativi Verity Now sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama kojapromoviše rodnu ravnopravnost u pogledu bezbjednosnih mera u vozilima, podaci govore da je 73 odsto veća vjerovatnoća da žene budu povrijeđene, a 17 odsto da će smrtno stradati u saobraćajnoj nesreći. Početkom godine, istraživanje sprovedeno na 70.000 postradalih koji su bili zarobljeni u automobilu poslije saobraćajnog udesa, pokazalo je da su se žene češće nalazile u ovoj situaciji nego muškarci.

Lutke koje proizvođači automobila koriste u bezbjednosnim testovima propisanim zakonskom regulativom su samo "muške“ lutke. Šveđanka Astrid Linder, inženjer i direktor istraživanja bezbjednosti saobraćaja u Švedskom nacionalnom institutu za istraživanje saobraćaja i transporta, odlučna je da to popravi.

Radeći sa timom inženjera, Linder je napravila "žensku“ lutku i koristi je za testiranje lakših sudara koji su posljedica slabijeg udara u zadnji dio vozila.

"Žene imaju više povreda kičme i kukova, što je sasvim logično jer žene imaju šire kukove, šire karlice i sede bliže volanu kako bi ga držale i dohvatile pedale", objasnila je inženjerka.

