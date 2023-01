Stiže zahlađenje sa padavinama - na planinama snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje zahlađenje sa padavinama - u višim predjelima i na planinama sniježnim.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Tokom noći i jutra doći će do zahlađenja sa padavinama, koje će se tokom dana polako premještati od zapada ka istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U višim predjelima i na planinama padaće snijeg, uz formiranje sniježnog pokrivača, lokalno će na jugozapadu i zapadu biti obilnijih padavina, tokom večeri i noći na sjeveru i jugu biće uglavnom suvo, a na istoku i sa padavinama uz dalje zahlađenje.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od jedan do osam, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od pet do 11, u višim predjelima od minus jedan, a dnevna od pet do 11 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na jugu i planinama jak, povremeno i sa olujnim udarima.

Danas je u BiH bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, a na planinama je registrovan slab snijeg.