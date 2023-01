Štab za vanredne situacije: U Banjaluci najavljeni JAKI UDARI VJETRA, upozoreni građani, ustanove i preduzeća

Zbog najavljenih loših vremenskih prilika održana je sjednica Štaba za vanredne situacije.

Izvor: Grad Banjaluka

"Intenzivirane su sve aktivnosti na terenu i sprovodi se niz preventivnih mjera kako bismo na što efikasniji način odgovorili na vremenske neprilike u skladu sa najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske", poručila je zamjenik predsjednika Štaba za vanredne situacije Milada Šukalo nakon sjednice Štaba za vanredne situacije.

Kako je pojasnila, u skladu sa najnovijom prognozom, koju je dostavio Republički hidrometeorološki zavod, situacija u vezi sa najavljenim padavinama za područje Banjaluke je povoljnija, ali se očekuju udari olujnog vjetra zbog čega je takođe potrebno preduzeti mjere.

"S obzirom na to da su za područje Banjaluke najavljeni jaki udari vjetra stavljena su u pripravnost preduzeća koja rade na održavanju i naloženo im je da preventivno djeluju, ali i da u slučaju potrebe djeluju kako u gradskim tako i u prigradskim naseljima", rekla je Šukalova, te dodala da će Štab pratiti situaciji i o tome redovno izvještavati javnost putem kanala Grada.

Šukalova je kazala da će u narednim danima biti nastavljena intenzivna komunikacija sa Zavodom, kako bi se u svakom trenutku znali šta nas to očekuje, te da će se redovno pratiti i stanje vodostaja rijeke Vrbas.

Jedan od značajnijih zaključaka sa današnje sjednice jeste i taj da se obezbijede dodatna sredstva za prevenciju i zaštitu od vremenskih nepogoda.

"Klimatske promjene dovele su do sve učestalijih pojava poplava, ali i do pojave sušnih perioda na teritoriji grada zbog čega je potrebno da se izdvoje dodatna sredstva za održavanje vodotokova, saniranje problema koji dovode do pojave bujičnih poplava ali i za čišćenje oborinskih kanala", istakla je savjetnica gradonačelnika.

Ona je istakla da su sve nadležne službe ali i preduzeća koja rade na održavanju u ovim situacija u pripravnosti i u slučaju potrebe spremni su da reaguju, ali i da su u skladu sa instrukcijama Republičke civilne zaštite obezbijeđeni ljudski i materijalni kapaciteti koje bi u slučaju potrebe mogli biti upućeni drugim opštinama.

"Iako je to u vanrednim situacijama teško, trudimo se da reagujemo na vrijeme i da na pravovremeno izvršimo sve neophodne pripreme kako bismo maksimalno smanjili rizik i potencijalne štete koje mogu napraviti vremenske nepogode", zaključila je Šukalova.

Predstavnik Civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne brigade Dragoljub Vukajlović rekao je da su u stalnoj komunikaciji sa Zavodom i da su ekipe na terenu te da su vršene kontrole kritičnih tačaka, ali i da su preduzete mjere poput čišćenja i propiranja kanala oborniske kanalizacije.

"Prema najnovijim prognozama Banjaluka ne bi trebalo da ima problema sa padavinama, ali da najavljeni jak do olujni vjetar svakako može prouzrokovati štetu. Apelujem na građane da uklone sve predmete koji mogu pasti sa visina, da izbjegavaju kretanje u blizini dalekovodnih stubova i starih stabala kako bi zaštili ličnu sigurnost. Takođe, apelujem na sve ustanove posebno školske, ali i na poslovnu zajednicu da postupe po planovima pripravnosti u kako bi zaštitili imovinu. Potrebno je da u ovakvim situacijama svi pokažemo odogovornost", rekao je on.

Predstavnica Republičkog hidrometeorološkog zavoda Milica Đorđević potvrdila je da trenutne prognoze najavljuju obilne padavine za područje Hercegovine, Gornje Podrinje, Sarajevsko-romanijsku regiju i regiju Visoke Krajine.

"Što se tiče vjetra od sutra, pa u naredna tri dana očekuju nas olujni udari vjetra, jak do olujni jugo brzine oko 60 do 70 kilometara na čas koji može prouzrokovati oštećenja. Period obilnih padavine završava se u petak kada nas očekuje zahlađenje i pojava većeg snježnog pokrivača", rekla je Đorđevićeva.