Aktivirano NARANDŽASTO i ŽUTO upozorenje: Najavljene OBILNE PADAVINE i JAK VJETAR

U trebinjskoj regiji danas je na snazi narandžasti meteoalarm zbog prognozirane količine padavinna, a na području Livna zbog jakih udara vjetra.

U regiji Trebinja očekuje se 40 do 60 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno i do 80, a duvaće olujni vjetar brzine 50 do 80 kilometara na čas, objavljeno je na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda.