Otkazano plivanje za Časni krst u nekoliko gradova u RS

U nekoliko gradova u Republici Srpskoj otkazano je bogojavljensko plivanje za Časni krst zbog porasta vodostaja rijeka i najavljenih padavina.

Izvor: Mondo - Vedran Šečvuk

Plivanje je otkazano u Istočnoj Ilidži, Foči, Novom Gradu i Višegradu.

Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje na obilne padavine za periodu od 18. januar od 15.00 časova do 19. januara do 12.00 časova.

"U Hercegovini se očekuju padavine od 50 do 80 (l/m2) mm kiše, lokalno do 100 mm kiše. U Sarajevsko-romanijskoj regiji, Gornjem Podrinju i na zapadu od 30 do 60 mm. Na sjeveroistoku od 10 do 20 mm. Danas popodne vejtrovito i padavine će ponovo jačati u Hercegovini, gdje će biti i pljuskova sa grmljavinom uz obilnije padavine, zatim i u Sarajevsko-romanijskoj regiji. Uveče i u noći jača kiša će zahavtiti i sjeverne predjele. Maksimalni udari vjetra na jugu i jugoistoku od 40 km/h do 80 km/h.Jače padavine će se nastaviti i sutra ujutru, a popodne padavine slabe i prestaju", navedeno je u biltenu.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda dodaju da zbog obilnih padavina koje su pale prethodnih dana i novih koje se očekuju, će doći do porasta vodostaja većih rijeka u njihovim srednjim i donjim tokovima.