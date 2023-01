Štab za vanredne situacije: Stanje u Banjaluci pod kontrolom

Na području Banjaluke zabilježene su padavine većeg intenziteta, te se očekuje i formiranje snježnog pokrivača, ali je situacija pod kontrolom, rečeno je danas nakon sjednice gradskog Štaba za vanredne situacije.

Izvor: Grad Banjaluka

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ističe da građani nemaju razloga za uznemirenost iako je došlo do porasta nivoa rijeke Vrbas za metar, jer se to kontroliše preko Hidrocentrale "Bočac", manjim ili većim ispuštanjem nakupljene vode.

"Građani u pojedinim gradskim naseljima bili su uznemireni sinoć između 20.00 časova i 3.00 časa poslije ponoći jer je došlo do povećanog vodostaja, ali mi to uspešno kontrolišemo. Kiša je prešla u snijeg i ti vodostaji su se smanjili", rekao je Stanivuković novinarima.

On je napomenuo i da su gradske službe pročistile ključne kanale na kritičnim tačkama, te da do sada nije bilo izlivanja.

"Prati se stanje u Piskavici, Mišinom Hanu i Dragočaju, kao i u Lazarevu i Zalužanima gdje je ranije bilo problema sa poplavama", rekao je Stanivuković.

Govoreći o štetama koje je prouzrokovao olujni vjetar, Stanivuković je naveo da je došlo do oštećenja na fasadi Doma zdravlja u Stričićima i da će to biti sanirano.

On je napomenuo i da su zimske službe u pripravnosti u punom kapacitetu, jer se očekuje formiranje snježnog pokrivača od pet do 15 centimetara u gradskom području, dok se u višim predjelima grada, kao što je plato Manjače, te naselja Starčevica i Ponir, očekuje snijeg i do 50 centimetara.

Stanivuković je naveo i da je na sjednici Štaba bilo riječi i o radu Doma zdravlja, te da je na području Banjaluke zabilježen veliki broj pacijenata sa respiratornim infekcijama.