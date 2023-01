Zbog trke obustavljen saobraćaj u centru Banjaluke

Zbog održavanja manifestacije “Trčimo za Srpsku” danas od sedam do 14 časova, doći će do obustave saobraćaja u ulici Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od ulice Marije Bursać do Aleje Svetog Save.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Za vrijeme obustave biće preusmjereni autobusi na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju ulicom Kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, u Bulevar cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom, saopšteno je iz Gradske uprave.

Organizator ovog događaja je Atletski klub invalida “Vrbas”.