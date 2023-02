Višednevna prognoza: Stiže zahlađanje - jutarnje temperature i do -11 stepeni, moguć i olujni vjetar

U Republici Srpskoj će za vikend biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa padavinama, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nižim predjelima sutra će padati kiša i ponegdje susnježica, a u višim predjelima snijeg.

Na jugu će biti suvo uz sunčane periode i toplije nego u ostalim predjelima.

Uveče će sa zapada preko centralnih predjela sve do istoka padati snijeg uz manji porast snježnog pokrivača. U centralnim i istočnim predjelima padavina će biti i tokom noći na nedjelju, 5. februara.

Vjetar će biti umjeren do jak sjeverni, sjeverozapadni, lokalno na udare i olujne jačine.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do četiri, u višim predjelima od minus četiri, a dnevna od četiri do devet, na jugu do 12, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 5. februara ujutru biće umjereno oblačno i hladno, na jugu vedro. Tokom dana biće promjenljivo oblačno, uz sunčane periode, a na istoku sa slabim snijegom, koji će prestati da pada do večeri.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do tri stepena, u višim predjelima od minus 10, a dnevna od jedan do četiri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus pet stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 6. februra ujutru će biti oblačno i hladno, u centralnim predjelima oblačno, a u ostalim krajevima umjereno do pretežno oblačno vrijeme uglavnom suvo.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus pet do jedan stepen, u višim predjelima od minus 11, a dnevna od jedan do četiri, u višim predjelima od minus pet stepeni Celzijusovih.

OLUJNI VJETAR

Na području Republike Srpske sutra se očekuje jači vjetar lokalno na udare oko 17 metara u sekundi, izjavila je Srni dežurni meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Srpske Zvezdana Stojković.

"Na momente se očekuje olujni vjetar, osim na krajnjem istoku gdje će biti slabiji", rekla je Stojkovićeva.

Uveče se od zapada preko centralnih predjela sve do istoka očekuje snijeg uz manji porast snježnog pokrivača.