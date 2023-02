Okarakterisan kao nezdrav: Vazduh najzagađeniji u Zenici, Sarajevu i Kaknju

U Federaciji BiH jutros je vazduh najzagađeniji u Zenici, Sarajevu i Kaknju i okarakterisan je kao nezdrav, podaci su stranice "Zrak ekoakcija".

Izvor: Željko Svitlica, mondo.ba

Indeks kvaliteta vazduha izmjeren u 7.00 časova u Zenici iznosio je 189, u Sarajevu 172, a u Kaknju 171.

Vazduh je nezdrav i u Visokom 165 i Tuzli i Bihaću 161.

U Mostaru je vazduh umjereno zagađen, a indeks kvaliteta iznosi 70, dok za Travnik nema podataka zbog kvara na monitoru.

Zbog nezdravog vazduha kod lica sa respiratornim oboljenjima može se javiti jačanje simptoma i intenziteta bolesti, a povećana je i vjerovatnoća posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.