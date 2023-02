Zima se ne predaje: Do nedjelje sunčano, zatim slijedi zahlađenje, kiša i snijeg

U Republici Srpskoj tokom vikenda biće uglavom toplo i sunčano uz promjenljivu oblačnost, dok će u nedjelju, krajem dana, kiša zahvatiti većinu krajeva, a u višim predjelima preći u susnježicu i snijeg.

Izvor: Shutterstock

Sutra ujutru biće umjereno oblačno, u višim predjelima hladno uz slab mraz, a oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i jugoistoku očekuje se ponegdje magla.

Tokom dana biće toplo i sunčano uz promjenljivu oblačnost, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do šest, u višim predjelima na istoku od minus četiri, a dnevna od 11 do 18, u višim predjelima i mjestima sa maglom od sedam stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 19. februara, ujutru će biti umjereno oblačno, u višim predjelima hladno uz slab mraz i maglu oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i jugoistoku.

Tokom dana biće toplo i sunčano uz promjenljivu oblačnost.

U poslijepodnevnim časovima očekuje se oblačno vrijeme, uz povremenu kišu prvo na zapadu i jugu, a do večeri i tokom naredne noći kiša će postepeno jačati na sjeveru, potom će zahvatiti većinu predjela.

Uz zahlađenje, kiša će u višim predjelima preći u susnježicu i snijeg.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do šest, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od 10 do 15, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 20. februara, ujutru će biti oblačno sa kišom, u višim predjelima moguća je susnježica i snijeg.

Na zapadu će biti oblačno, mjestimično uz slabije padavine. Do podneva padavine slabe i prestaju. Jutarnja temperatura vazduha od jedan do šest, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od 10 do 16, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.