Novčane nagrade spasiocima iz Republike Srpske koji su išli u Tursku

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas Srni da će sa po 5.000 KM nagraditi junake-spasioce iz Republike Srpske, koji su se vratili sa svoje humane misije u Turskoj, gdje su u pravom svjetlu predstavili Srpsku.

Izvor: Andolija, Miomir Jakovljević

Dodik je istakao da je najvažnije da su se oni svi živi i zdravi vratili iz svoje misije - da pomognu ljudima pogođenim zemljotresima u Turskoj.

Predsjednik Srpske im je zahvalio i nazvao ih pravim junacima.

"Oni su ljudi koji su, odlazeći tamo, unijeli u taj posao jednu značajnu, ne samo humanu dimenziju svoga rada, nego i patriotsku - da u ime Republike Srpske sve to učine", naglasio je Dodik.

On je naveo da je posebnu radost i kod ljudi u Srpskoj izazvala vijest kada su heroji iz Republike Srpske iz ruševina izvukli živu djevojčicu.

"To je nešto što svima nama grije dušu i srce. To su vrijedni ljudi, veoma zahvalni. Ja ću se početkom iduće sedmice, nakon što se oni vide sa svojim porodicama i prijateljima, naći s njima - odlučio sam da svakom od njih dodijelim i novčanu nagradu od 5.000 KM, zato što su bili pravi predstavnici Republike Srpske i na najbolji mogući način je predstavljali", najavio je Dodik.

Dodik se osvrnuo i na to da je iz Republike Srpske poslata prva spasilačka ekipa u Tursku.

"Sada vidimo neke u Sarajevu koji pokušavaju da to sve generalizuju i prikažu kako je to bilo nešto organizovano na nivou BiH. Apsolutno nije. Ja mogu da to potvrdim - ovaj konvoj je organizovan u okviru Civilne zaštite Republike Srpske. Oni su tamo djelovali i predstavljali Civilnu zaštitu Srpske i nije bilo nikakvih drugih predznaka, a pogotovo ne BiH", ukazao je Dodik.

U Republiku Srpsku danas se vratio specijalistički tim Republičke uprave Civilne zaštite koji je 10 dana boravio u humanitarnoj misiji u Turskoj kako bi pomogao u oblasti razrušenoj katastrofalnim zemljotresom u kojem je živote izgubilo više od 38.000 ljudi.

Ukupno je 30 pripadnika učestvovalo u ovoj humanitarnoj misiji i bili su među prvim timovima iz svijeta koji su stigli da pomognu unesrećenom stanovništvu.

Otišli su u Tursku na inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Snažni zemljotresi pogodili su Tursku i Siriju 6. februara. U Turskoj je poginulo više od 38.000 ljudi, dok tačan broj žrtava u Siriji i dalje nije pouzdan.