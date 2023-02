U nedjelju OBILNE PADAVINE, upaljen narandžasti METEOALARM

U BiH će sutra biti oblačno vrijeme sa padavinama, a za pojedine krajeve izdat je narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina.

Izvor: Dušan Volaš

Obilne padavine najavljene su za južna, zapadna i jugoistočna područja.

U Hercegovini se očekuje lokalno i do 70 litara kiše po metru kvadratnom, a u ostalim područjima do 50 litara po metru kvadratnom, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu je moguća i pojava grmljavine, kao i povremeno jaki udari južnog i jugoistočnog vjetra.

Tokom dana se nastavlja zahlađenje i snijeg će zahvatiti većinu predjela uz rast snježnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do večeri, visina snježnog pokrivača iznosiće od pet centimetara na istoku do 25 na zapadu, u višim predelima od 25 centimetara na istoku do preko 50 centimetar na zapadu.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus dva do dva, na istoku, jugoistoku i jugozaopadu od četiri do 10, u Hercegovini do 14 stepeni, a najviša dnevna od minus dva do tri, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus jedan, Čemerno četiri, Ivan Sedlo šest, Gacko, Han Pijesak sedam, Livno osam, Bijeljina, Kalinovik, Mrakovica, Sokolac 10, Gradačac 11, Mrkonjić Grad, Srbac, Sarajevo, Široki Brijeg 12, Bileća, Trebinje, Foča, Šipovo, Mostar 13, Neum 14, Zvornik, Ribnik, Srebrenica, Zenica, Bihać 15, Višegrad, Novi Grad, Prijedor, Rudo, Tuzla 16, Doboj, Sanski Most 17, Banjaluka 18 stepeni Celzijusovih.