Snijeg izazvao brojne probleme: Otežan saobraćaj, bez struje pola Krajine

Nakon što je napadala velika količina snijega to je izazvalo mnoge probleme širom Bosne i Hercegovine dok je na jugu zabilježen veliki nalet vjetra zbog čega je upaljen crveni metoalarm.

Obilan i vlažan snijeg, koji od sinoć pada, uzrokovao je kvarove na više desetina dalekovoda na širem distributivnom području "Elektrokrajine", a bez električne energije ostalo je više hiljada potrošača u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici, Prijedoru, Gradišci, Srpcu, Prnjavoru, Laktašima, Čelincu, Kotor Varošu i Kneževu.

Mokar i težak snijeg prouzrokovao je kvarove na elektro-mreži u Loparama tako da je jedan dio ove opštine ostao bez električne energije, rekao je Srni portparol "Elekto-Bijeljine" Slobodan Đalamić.

Takođe, zbpg kvara bez struje ali i pitke vode ostala je i cijela opština Kozarska Dubica.

Zbog snijega je i veliki dio Prnjavora ostao bez električne energije

“Obilna količina snijega dovela je do problema na elektro mreži, što je dovelo do nestanka struje u velikom dijelu opštine Prnjavor. Naši timovi su već na terenu i rade na otklanjanju kvarova, ali uslovi su teški, što usporava našu intervenciju. Nadamo se da ćemo uspjeti da riješimo ovaj problem u toku dana, ali to zavisi od vremenskih uslova i stepena oštećenja na mreži”, rekao je zvaničnik Elektro distribucije a prenosi TV K3.

Zbog velike količine snijega, neprohodni su putevi i na području opštine Krupa na Uni. Od dva časa jutros nema električne energije.

Crveni meteoalarm objavljen je za područje Trebinja, gdje se očekuju udari vjetra do 70 kilometara na čas, obilne padavine, lokalno i do 90 litara po metru kvadratnom, te grmljavina.

Narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina izdat je za zapadna, jugozapadna, jugoistočna područja.

Saobraćaj se zbog snijega odvija otežano i usporeno na većini puteva u Srpskoj i BiH.

Veći dio Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe, ali i drugih opština u USK trenutno je bez snabdijevanja električnom energijom. Iz Elektrodistribucije Bihać potvrđeno je da su sve raspoložive ekipe na terenu, te da rade na otklanjanju brojnih kvarova.

