Pročitajte vremensku prognozu za vikend i početak sljedeće sedmice

U Republici Srpskoj za vikend se očekuje razvedravanje uz sunčane periode i porast dnevne temperature vazduha, podaci su Republičkog hidrometeorloškog zavoda.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Sutra ujutru biće oblačno, ponegdje i maglovito i pretežno suvo vrijeme, a slaba kiša se očekuje ponegdje na jugu.

Prije podne i tokom dana slaba kiša nastaviće da pada na jugu i zahvatiće Sarajevsko-romanijsku regiju i Gornje Podrinje, dok će slab snijeg padati u brdsko-planinskim predjelima.

U ostalim krajevima biće preteženo suvo, a slaba kiša je moguća ponegdje na sjeveru tokom poslijepodneva, dok se uveče očekuje prestanak padavina.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do četiri, na jugu do osam, u višim predjelima od minus tri stepena, a maksimalna dnevna od tri do osam, na jugu do 12, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

U subotu, 4. marta, ujutru će biti oblačno, ponegdje i maglovito.

Tokom dana se očekuje djelimično razvedravanje uz kraće sunčane periode i porast dnevne temperature. Na jugu Hercegovine biće sunčanije i toplije.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do četiri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od šest do 11, na jugu do 14, u višim predjelima do dva stepena Celzijusova.

U nedjelju, 5. marta, u prvom dijelu dana biće umjereno oblačno uz sunčane periode. Ujutru oko rijeka i po kotlinama moguća je magla ponegdje. Na jugu će biti pretežno sunčano.

Tokom poslijepodneva se od sjevera očekuje novo nablačenje koje u narednoj noći donosi povremene padavine.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do tri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od pet do 10, na jugu do 14, u višim predjelima do dva stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 6. marta, biće promenljivo oblačno uz sunčane periode i povremene padavine. U nižim predjelima padaće kiša pretežno, a u višim na zapadu susnježica i snijeg.

Kiša će biti češća u južnim predjelima, dok će na sjeveroistoku biti toplije i pretežno suvo.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do tri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od šest na zapadu do 15 na sjeveroistoku, a u višim predjelima na zapadu do dva stepena Celzijusova.