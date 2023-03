Ovo su dijelovi Banjaluke gdje "pauk" najčešće zalazi (FOTO)

Banjalučka "Pauk služba" u prošloj godini imala je ukupno 2.906 intervencija, a lokacije odakle se najčešće podižu i uklanjaju nepropisno parkirana vozila nalaze se u centralnim dijelovima grada i dijelu naselja Starčevica.

Izvor: MONDO

Kako nam je potvrđeno iz Odjeljenja za komunalne poslove u Banjaluci, nesavjesni vozači najčešće parkiraju vozila na pješačkim površinama, a lokacije na kojim su zabilježene učestalije intervencije su ulice Sime Matavulja (naselje Ante Jakića), Jevrejska (centar grada) i ulice Majke Jugovića i Gavre Vučkovića u blizini mosta "Venecija".

"Pauk služba, osim što po pozivu izlazi na teren i uklanja nepropisno parkirana vozila, isto tako vrši i patroliranje u užem centru grada, te sklanja vozila koja su u tom momentu nepropisno parkirana", naveli su iz navedenog odjeljenja.

Ove godine, u nepuna tri mjeseca "pauk" je u Banjaluci imao oko 560 intervencija.

U nadležnom odjeljenju pojašnjavaju da započeto dizanje vozila iznosi 30 KM, a dizanje s prevozom do dva kilometara 40 KM, dok je za prevoz vozila od dva do deset kilometara potrebno platiti 60 KM, a ako vam "pauk" do depoa odveze automobil sa više od deset kilometara razdaljine platićete 90 KM.

Cijena za čuvanje vozila na depou u Rakovačkim barama po jednom započetom danu iznosi 10 KM.

"Prekršajni nalog se plaća Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, a on iznosi 40 KM", kažu iz Odjeljenja za komunalne poslove.

(Mondo)

*Preuzimanje teksta, vijesti, fotografija i video snimaka dozvoljeno uz vidljivo navođenje izvora i linka ka Mondo portalu