Stiglo naglo zahlađenje: Objavljena prognoza do petka

U Republici Srpskoj za danas je prognozirano naglo zahlađenje sa kišom u nižim, susnježicom u višim predjelima i očekivanim udarima vjetra od 50 do 80 kilometara na čas, a postepeni porast temperature vazduha očekuje se od srijede, 29. marta, prognoza je HMZRS.

Izvor: Envato/TTereza

Danas poslije podne uslijediće zahlađenje sa padavinama koje će se premještati od sjevera ka jugu i istoku - u nižim predjelima padaće kiša, a u višim predjelima uz pad temperature vazduha kiša će preći u susnježicu i snijeg.

Popodne će jačati sjeverni vjetar prvo na sjeveru, a uveče u svim predjelima.

Očekuju se udari vjetra od 50 do 80 kilometara na čas.

U brdsko-planinskim predjelima jak i olujni vjetar i snježne padavine mogu uzrokovati nanose, vijavice i smetove na putevima.

Tokom naredne noći vjetar će slabiti na sjeveru, a jak do olujni će i dalje duvati u Hercegovini.

Maksimalna temperatura vazduha biće od devet do 15, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih, dok će uveče biti sve hladnije.

Sutra ujutru biće hladno i vjetrovito uz slab mraz. Na istoku će biti oblačnije, u ostalim predjelima pretežno vedro. Oko rijeka i po kotlinama ponegdje će biti magle.

Tokom dana biće hladno i vjetrovito uz sunčane periode i postepeno naoblačenje.

Popodne će u višim predjelima padati slab snijeg, a u nižim predjelima na istoku slaba kiša i susnježica. Na jugu ostaje pretežno sunčano.

Vjetar će biti umjeren do jak sjevernih smjerova, u Hercegovini i na planinama ponegdje uz olujne udare.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus dva do dva, u višim predjelima od minus šest stepeni Celzijusovih, a maksimalna od tri do devet, na jugu do 12 stepeni.

Postepeni porast temperature uz sunčane periode i umjerenu oblačnost prognoziran je za srijedu, 29. mart.

Jutro će biti pretežno vedro i hladnije uz slab mraz, a tokom dana uslijediće postepeni porast temperature uz sunčane periode i umjerenu oblačnost. Na jugu će biti pretežno sunčano.

Vjetar će postepeno oslabiti.

Minimalna temperatura iznosiće od minus četiri do nula, u višim predjelima od minus osam, a maksimalna od osam do 14 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 30. marta, biće toplije sa sunčanim periodima, a nakon postepenog naoblačenja od sjevera i zapada kasnije popodne na sjeveru se očekuje prolazna kiša.

U noći na petak kiša će zahvatiti većinu predjela.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do šest, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna od 12 do 18 stepeni Celzijusovih.

SRNA