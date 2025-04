Muriz Memić o obustavljanju istrage: Pravosudna mafija je pobijedila, neka mi vrate stvari mog djeteta

Muriz Memić, otac stradalog Dženana, rekao je da je povratak sudije Dalide Burzić na radno mjesto nakon skoro tri godine i obustavljanje istrage o njenoj ulozi u predmetu "Dženan Memić" ranije najavio i da je to dokaz da je pravosudna mafija pobijedila.

Izvor: Željko Svitlica, mondo.ba

Poručio je neka obustave i istragu za ubistvo njegovog sina Dženana, pošto svakako ne rade ništa.

“I neka mi vrate stvari od djeteta, sat, mobilni i garderobu. Meni je dovoljno da imam njegov telefon da se vještači, jer ga Tužilaštvo BiH nikada nije vještačilo, a kod njih je već pet godina. Doći ću ja do toga kako ja znam, a ako ostane kod njih, to će oni i dalje skrivati”, kazao je Memić za “Avaz”.

Dodao je da bi volio da Tužilaštvo izda saopštenje zašto su došli u ovu situaciju pored svih svjedoka i dokaza koje su imali.

“Oni su ovo namjerno uradili. Te tužioce ja zovem neljudi, imali su dokaze, ovo je čista namjera da se pogoduje Dalili Burzić. Pored kompletnog kriminala koji je urađen i zataškanog ubistva, Dalida se vraća na posao. Ona će i dalje uživati, što je najgore ona će i dalje suditi, ona bi mogla biti i glavni državni tužilac ili predsjednica Suda, tako to kod nas ide. Čudno mi je što su toliko čekali, to je trebalo biti oko prvog februara. Rekao sam da s njima neću više kontaktirati, volio bih da kažu zašto su došli u ovu situaciju. Posavjetovaću se s advokatom, ako treba svjedoci javno da kažu, ako smiju jer su već dali izjave u Tužilaštvu, neka kažu koga su vidjeli u Aleji. Policajci iz MUP-a KS su pustili ubicu”, kazao je Memić.

Naveo je da se neće pomiriti s ovim, da je poslao pismo u Brisel gdje traži sastanak.

“Čekam povratnu informaciju, a obratiću se i njemačkom sudiji Pribeu koji je radio izvještaj o stanju pravosuđu i reći ću mu da je stanje i dalje kriminalno, da je slučaj Dženan Memić u ladici, iako je on rekao da je to testni slučaj i da ga treba dovesti do kraja. Bit će još načina borbe, ali tužiocima kao što su Ćazim Hasanspahić i Dubravko Čampara ja ne vjerujem. Ovo je namjera i zloupotreba, a ja sam im to i javno rekao, a oni su samo oborili glave. Čampari sam rekao da je njegova majka stvorila Vahida Ćosića, dok je ona radila u MUP-u, jer je ona tamo bila alfa i omega. Ne može Dubravko Čampara više mene voliti nego svoju majku. Nama je bilo sumnjivo kada je on došao na predmet, ali smo mislili da Hasanspahić to ima pod kontrolom, ali je ispalo da nema. Samo bih pitao ko im ne da dalje. Predvidio sam da ako u prethodna dva mjeseca ne podignu optužnicu, neće nikad ni uraditi, a ona su prošla", poručio je on.

(Avaz/MONDO)