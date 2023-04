MUP pred Srpska open: Tokom turnira zabranjena upotreba dronova, ali i kišobrana!

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzima sve potrebne mjere i radnje kako bi predstojeći teniski turnir "Srpska open" protekao u povoljnom bezbjednosnom ambijentu, saopšteno je iz MUP-a uz pojašnjenje šta je sve zabranjeno tokom turnira

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Iz MUP-a Srpske građane savjetuju da poštuju naredbe policijskih službenika na terenu, te da se pridržavaju zvaničnih pravila ponašanja koje je izdao organizator i sa sobom ne nose alkohol, velike ruksake, torbe, kišobrane i slično.

Svi posjetioci turnira proći će protivdiverzione preglede kod policijskih službenika na ulazima u lokaciju gdje se održava "Srpska open", a preporuka je da s ciljem izbjegavanja gužvi, na lokaciju dođu bar dva časa prije početka zakazanog meča.

Osim policijskih službenika za potrebe turnira kao volonteri su angažovani i kadeti Policijske akademije.

Iz MUP-a Srpske apeluju na građane da policiji prijave svako sumnjivo ponašanje, a na snazi je zabrana upotrebe dronova u blizini navedene lokacije.

U saopštenju iz MUP-a navodi se da policijski službenici nastavaljaju i sa identifikovanjem lica koja se bave onlajn preprodajom ulaznica s ciljem njihovog procesuiranja i sankcionisanja.

"Karte od ovih lica biće oduzete i iste će organizator poništiti, a lica će biti sankcionisana u skladu sa Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske", navedeno je u saopštenju.

Teniski kompleks za Srpska open Izvor: YouTube/Mondo BiH

S ciljem preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja ATP turnira "Srpska open" na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja od 16. do 23. aprila u sljedećim ulicama u Banjaluci - Doktora Mladena Stojanovića /od Ulice Trive Amelica do Ulice olimpijskih pobjednika/, te na dijelu od Bulevara srpske vojske do Ulice Doktora Mladena Stojanovića, zatim u Gundulićevaoj ulici na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice olimpijskih pobjednika i ogranak Bulevara srpske vojske, na dijelu od broja 150 do Olimpijskih pobjednika.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 7,5 tona ukupne mase u periodu od 16. do 24. aprila do ponoći, osim za teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima ovog sportskog turnira na području Banjaluke.

Zabrana se odnosi na ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića, Mladena Stojanovića, Olimpijskih pobjednika, Aleja Svetog Save, Gundulićeva, Vladike Platona, Branka Ćopića, Akademika Jovana Surutke, Janka Veselinovića, Bože Barićaka, Petra Kočića, Prvog krajiškog korpusa, Kralja Petra Drugog Karađorđevića, Trive Amelice, Pave Radana, Svetozara Markovića, Ravnogorska, Dragiše Vasića, Stevana Mokranjca, Tina Ujevića, Milana Radmana i Masarikova.

Povodom bezbjednog održavanja navedene sportske manifestacije, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske donio je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Banjaluka u svim ulicama osim na magistralnom putu na zapadnom tranzitu i ulicama Rade Radića, Bulevar vojvode Stepe Stepanović, Bulevar Desanke Maksimović, Krfska, Gavrila Principa, Branka Morače, Kozarska i Radoja Domanovića do dana 24. aprila.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedeni period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, navedeno je u saopštenju.