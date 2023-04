U Banjaluci je održana ceremonija svečanog otvaranja teniskog kompleksa namijenjenog za turnir "Srpska open", koji će u danima koji slijede, osim Novaka Đokovića, ugostiti i ostala velika imena iz svijeta tenisa.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Srpska open može da počne!

U prisustvu brojnih zvanica iz političkog, sportskog i društvenog života Republike Srpske, večeras je otvoren rekonstruisani kompleks teniskih terena u parku "Mladen Stojanović", za potrebe renomiranog teniskog turnira, koji će se u Banjaluci igrati od 16. do 23. aprila.

Renovirani su postojeći tereni, ali i izgrađen novi, centralni, kapaciteta 6.000 sjedećih mjesta, na kojem će biti igrani "udarni" mečevi uvodnih kola, ali i sama završnica turnira.

Vidi opis SRPSKA OPEN MOŽE DA POČNE! Otvoren teniski kompleks u Banjaluci - sve je spremno za spektakl! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 1 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 2 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 3 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 4 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 5 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 6 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 7 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 8 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 9 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 10 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 11 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 12 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 13 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 14 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 15 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 16 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 17 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 18 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 19 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 20 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 21 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 22 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 23 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 24 / 27 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 25 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 26 / 27 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 27 27 / 27 AD

"Danas, otvarajući ovaj teniski centar u našem gradu, moram priznati da sam jako srećan jer znam šta to znači za naš grad. Očekuju nas veliki igrači u našem gradu, predvođeni Novakom Đokovićem. Mnogo sam srećan zbog toga jer znam šta to znači za Republiku Srpsku", rekao je predsjednik Organizacionbog odbora turnira Bojan Vujić, rekavši da se sjeća da u djetinjstvu nije imao priliku da ima dobre uslove u tenisu i da trenira u teniskim centrima kakav je novi u Banjaluci.

"Zato sam posebno srećan što će naši klinci, klinci Republike Srpske, klinci Srbije, imati priliku da treniraju i rade u ovakvom teniskom centru", istakao je Vujić.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je otvaranje teniskog kompleksa u Banjaluci, na kojem će se igrati turnir "Srpska open", dokaz sposobnosti republičkih i gradskih institucija da u kratkom roku završe objekat koji je na ponos grada i Republike.

Dodik je najavio da će posebno mjesto u VIP loži, tokom cijelog turnira, imati 16 najboljih studenata generacije Univerziteta u Banjaluci, te 30-ak najboljih učenika osnovnih i srednjih škola iz Banjaluke i okoline.

"Sve napore koje smo uložili i sumnje se završavaju, tako da je ovo dokaz naše sposobnosti. Ovo zaslužuju Banjaluka i Republika Srpska", rekao je Dodik na svečanom otvaranju teniskog kompleksa.

Dodik je dodao da je, sve što se nalazi u okolini kompleksa, izgrađeno posljednjih godina, što znači da Banjaluka raste i jača i da je došla u poziciju da zasluži ovakav turnir.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Banjaluka i Srpska neće stati na ovome. Idemo do drugih pobjeda i turnira", rekao je Dodik, koji se zahvalio svima koji su pomogli da se ovaj projekat realizuje, prije svega porodici Đoković i Novaku Đokoviću, koji je obećao da će ovdje doći da igra.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da je veličanstveno biti Banjalučanin, građanin Republike Srpske i Srbin.

"Imali smo hrabrost da vidimo ono čega nema, da zadamo cilj koji je iznad mogućnosti. Imali smo vjeru, odvažnost i postigli rezultate kakvi ovdje nisu viđeni. Za 4-5 mjeseci doći do dvorane od 6.000 mjesta, do ovog Trga, koji je dva i po puta veći od Trga Krajine, do novog parka. Ovo je ponos Banjaluke i svaki građani treba da bude ponosan na ovaj dan i datum", rekao je Stanivuković, istakavši da novoizgrađeni objekat nije samo teren, već, kako kaže, i više od toga.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Za mene je simbol pobjede našeg mentaliteta nad našim navikama. Volimo reći da smo mali, da to ne možemo, da neka Evropa to bolje radi od nas. Danas smo dokazali da možemo bolje od Kineza i Japanaca. Postigli smo i nove standarde u gradnji. Ovo smo uradili ujedinjeni, zajedničkim snagama, republičke i gradske institucije zajedno, ostavili smo po strani neke naše različite poglede na stvari, za dobrobit svih nas", rekao je prvi čovjek Banjaluke, izrazivši uvjerenje da će biti završena i dvorana i da će služiti drugim sadržajima i događajima - odbojkaškim, rukometnim, bokserskim i košarkaškim.

Pogledajte kako izgleda novoizgrađeni teren, kapaciteta 6.000 mjesta:

Vidi opis SRPSKA OPEN MOŽE DA POČNE! Otvoren teniski kompleks u Banjaluci - sve je spremno za spektakl! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 13 / 13

Turnir "Srpska open" igraće se od 16. do 23. aprila, a listu učesnika predvodi najbolji teniser planete Novak Đoković.

Osim njega, banjalučkoj publici će se predstaviti i Andrej Rubljov, Rišar Gaske, Stanislas Vavrinka, Borna Ćorić...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!