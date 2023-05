Pohod za Magdalenu: Siniša i Nenad pješače od Istočnog Sarajeva do Ostroga

Siniša Miličević i Nenad Vuković iz Istočnog Sarajeva krenuće sutra pješke iz Istočnog Novog Sarajeva u humanitarni pohod prema Manastiru Ostrog kako bi pomogli liječenje teško oboljele Magdalene Vlaški iz Trnova.

Izvor: Srna/Željka Domazet

Miličević je rekao Srni da će krenuti ujutro u 8.00 časova ispred dvorane "Srbija" i da su prvi dan planirali da pješače do Dobrog Polja, drugi dan do Foče, treći dan do Pivskog manastira, potom do Nikšića i na kraju do Ostroga.

On je naveo da je to put od oko 200 kilometara koji će proći pješke kako bi ukazali na to da je osmogodišnjoj djevojčici iz Trnova koja je oboljela od maligne bolesti neophodna pomoć.

Miličević je napomenuo da svako ko iskaže želju da pomogne novac može uplatiti na žiro račun koji je otvoren za ovu namjenu.

Uplate na račun mogu se izvršiti i na broj 5520001975658815 u Adiko banci na ime Zorica Dursun, Trg Srđana Kneževića osam, 71220 Trnovo.

Izvor: Srna

Miličević je naveo da je prvi humanitarni pohod koju zajedno sa svojim prijateljem želi realizovati i da su planirali da pod Ostrog stignu u petak uveče, 19. maja.

"Biće nam zadovoljstvo ukoliko uspijemo makar malo pomoći ovoj djevojčici i njenim roditeljima", kaže Miličević koji vjeruje u humanost naroda i svih dobrih ljudi.

Osmogodišnja Magdalena Vlaški iz Trnova boluje od maligne bolesti i trenutno je na liječenju u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, nakon čega bi liječenje trebalo da nastavi u inostranstvu, za šta je potrebno prikupiti oko 300.000 evra.

(Mondo/Srna)