Snimci poplavljenih gradova iz vazduha: Najteže stanje u Novom Gradu (VIDEO)

Pripadnici Helikopterskog servisa Republike Srpske danas su izvršili let iznad poplavama ugroženih područja u rejonu Prijedora i u tokovima rijeka Sane i Une radi izviđanja iz vazduha, a na zahtjev Republičke uprave Civilne zaštite.

Izvor: RTRS printscreen

Direktor Helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić je istakao da je cilj leta bio utvrđivanje realnog stanja najugroženijih terena, potencijalnih terena sa kojih bi bilo moguće, u koordinaciji sa Republičkom upravom Civilne zaštite, izvršiti evakuaciju stanovništva, dopremanje opreme i neophodnih materijalno-tehničkih sredstava, lijekova i transport pripadnika Civilne zaštite.

Sana Izvor: Youtube/RTRS

On je naveo da je izviđanje iz vazduha izvršeno od Prijedora, dolinom rijeke Sane do ušća u rijeku Unu, rejon Novog Grada, tokom Rijeke Une do Kostajnice.

"Poučeni iskustvima iz poplava koje su zadesile Republiku Srpsku prethodnih godina, Helikopterski servis u saradnji sa Republičkom upravom Civilne zaštite, stoji i dalje na raspolaganju stanovništvu Srpske u poplavom ugroženim područjima u cilju savladavanja poteškoća izazvanih elementarnih nepogodama", naveo je Kusturić.

Kostajnica Izvor: Youtube/RTRS

(Srna/RTRS)