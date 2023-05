Tokom vikenda obustava saobraćaja u centru Banjaluke: Pogledajte kuda nećete moći autom

Zbog održavanja manifestacije "Banjalučki karneval" u subotu i nedjelju, 27. i 28. maja, biće obustavljen saobraćaj u širem centru grada.

Iz Gradske uprave objavili su spisak ulica u kojima će biti obustavljen saobraćaj u određenom vremenskom periodu:

-u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać i Trga srpskih vladara, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Srpske ulice (dio ulice ispred Gradske uprave i šetališta) dana 27. maja u vremenu od 15.00 do 23.00 časa,

-u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać i Trga srpskih vladara, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Srpske ulice (dio ulice ispred Gradske uprave i šetališta), dana 28. maja u vremenu od 10.00 do 17.00 časa.

Izmjene u gradskom prevozu

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do aleje Svetog Save, biće izvršeno preusmjeravanje autobusa na Bulevar cara Dušana, te u ulice Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve mole sve učesnike u saobraćaju za dodatni oprez i razumjevanje.

