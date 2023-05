Dramatično spašavanje na planini Velež: Državljanka Hrvatske visi na stijeni, učestvovao i helikopter iz RS (FOTO/VIDEO)

Pripadnici Helikopterskog servisa Republike Srpske ni nakon 20 naleta nisu mogli prići ni blizu povrijeđenoj planinarki u vrletima planine Velež, izjavio je Srni direktor Helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić.

Izvor: Hercegovina info

"Dali smo sve od sebe, uradili više od 20 naleta, ali ne može se prići. To su vertikalne stijene. Nigdje ni blizu nismo mogli prići. Imao sam mnogo akcija i uvijek nastojim dati maksimum, ali ovdje ne možemo ništa učiniti", rekao je Kusturić, koji se nalazi u misiji spašavanja.

On je dodao da su sada angažovani planinari iz Gorske službe spašavanja Mostar kako bi se pokušalo doći do povrijeđene i izvući je do tačke odakle je helikopter može transportovati.

Helikopterski servis dobio je poziv u pomoć da evekuiše državljanku Hrvatske koja je povrijeđena u vrletima planine Velež. S njom se nalazi jedna muška osoba.