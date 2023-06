Počinje upis u srednje škole: Stipendije za deficitarna zanimanja

Sutra počinje upis i u srednje škole za skoro 10.000 maturanata osnovnih škola. Deficitarna zanimanja biće i ove godine stipendirana od lokalnih zajednica i Vlade.

Izvor: Shutterstock

Velika ponuda zanimanja i ove godine, a izabrati pravo sa najvećim šansama za zaposlenje nije lak zadatak, ni učenicima ni roditeljima.

Milica, Đorđe i Hristina su trebinjski odlikaši, učenici OŠ "Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški", i iako su osmi razred već sada znaju koju školu će upisati.

"Željela bih da upišem Medicinsku školu, pošto me to jako zanima i volim dosta hemiju i biologiju. To najviše volim od svih predmeta , to mi najbolje ide",kaže Milica Šipovac.

Đorđe Pivac ističe da će vjerovatno upisati Elektrotehničku školu, jer kako kaže voli informatiku i engleski.

"Ili jezičku Gimnaziju ili Medicinsku. Strani jezici mi dobro idu, a i medicina mi se jako sviđa, sviđa mi se posao", navodi Hristina Šahota.

U izradi upisne politike u saradnji sa privredom učestvovale su sve institucije jer preduzeća vape za zanatima. Banjalučka Građevinska škola, uz stimulacije institucija i privrede, uspješno upisuje kombinovano odjeljenje keramičara i kamenorezaca, montera suve gradnje i fasadera.

"Što se tiče deficitarnih zanimanja, sva zanimanja građevinske struke smo planirali, trećeg stepena: zidar, armirač betonirac, radovi na saobraćajnicama, monter suve gradnje, moler, fasader, keramičar, tesar", navodi Ljuban Bajić direktor Građevinske škole, predsjednik Aktiva direkotra srednjih škola regije Banjaluka.

Vlada Srpske i ove godine fokus stavlja na potrebe privrede i obrazovanje deficitarnih zanimanja, za koja su obezbIjeđene i stipendije, objavio je RTRS.

"Zadržavamo ogledno zanimanje tehničar robotike, najtraženije zanimanje kao deficitarna jesu u oblasti mašinstva i elektrotehnike", navela je Željka Stojičić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Ono što je dobra vijest jeste da je uveliko zaživio koncept dualnog obrazovanja, koji podrazumijeva da učenici na praksu odlaze u preduzeća i za to dobijaju naknadu. Po završetku škole mnogi tu i ostaju da rade.

"Novi savremeni alatničar gdje smo se u sklopu tog projekta obavezali da ćemo uzeti sve učenike sa tog zanimanja na praksu. S tim u vezi napravili smo u Prijedoru poseban trening centar, nekih 100 kvadrata, investirali smo jako puno u savremene metode edukacije", naglasio je Nebojša Gračanin rukovodilac Odjeljenja za strateške projekte i edukaciju u "Kolektor CCL" Laktaši.

I grupacija Tehičkog remonta Bratunac, koja zapošljava oko 1000 ljudi, podržava obrazovanje proizvodne radne snage ,od varilaca , preko bravara i mašinskih tehničara, do inženjera.

"Mi privrednici moramo da ulažemo u jednostavno, školstvo i svako ulaganje u školski sistem i u ljude je ulaganje u budućnost. Bez kontinuiranog ulaganja u mladost i u ljude, jednostavno mi nemamo šta da očekujemo", naglasio je Slavenko Ristić.

Upis za odlične učenike je 19.juna, a 26. juna za one sa nižim prosjekom.

Mnogi će zanimanje birati po ličnim afinitetima, drugi opet osluškivaće potrebe tržišta rada.

Koji god put da izaberete, neka je sa srećom!

(Mondo)