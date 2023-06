Od danas prijave kandidata za prijemne ispite na Univerzitetu u Banjaluci

Prijavljivanje kandidata za upis na prvi ciklus studija na Univerzitetu u Banjaluci počelo je danas i trajaće do 23. juna 2023. godine.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prijemni ispiti su zakazani za 26. jun u 9 časova, a na Medicinskom fakultetu počinje u 14 časova. Na Akademiji umjetnosti polaganje prijemnog ispita traje od 26. do 30. juna 2023, a na Fakultetu bezbjednosnih nauka od 26. do 28. juna.

Svi oni kandidati koji polože prijemni na fakultetima / Akademiji umjetnosti i ostvare pravo upisa, mogu to učiniti od 3. do 7. jula 2023.godine.

Prijavljivanje kandidata na studijske programe na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci počinje 12. juna 2023. godine i traje do 7. jula 2023. godine, a prijave su moguće na adresu elektronske pošte [email protected]. Polaganje prijemnog ispita na studijskim programima na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta je 10. jula 2023, a upis primljenih kandidata traje od 21. do 28. avgusta 2023. godine.

Na prvom ciklusu studija planiran je upis ukupno 2770 studenata, od čega njih 1936 može biti upisano na budžet, a 402 na samofinansiranje, kao i 351 strani i 81 vanredni student.

Na drugom ciklusu studija ima mjesta za 1051 studenta. Plan je da se na drugom ciklusu upiše 587 studenata na budžet, 306 na samofinansiranje, te 72 stranih i 86 vanrednih studenata. Kada je riječ o trećem ciklusu studija, na Univerzitetu u akademskoj 2023/24. godini mogu biti upisana 153 studenta.

Od navedenog broja, 131 se upisuje na samofinansiranje, 21 strani student, kao i jedan vanredni. Drugi upisni rok organizovaće članice Univerziteta u Banjoj Luci koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Kada je riječ o drugom roku, prijave za upis će trajati od 28. avgusta do 1. septembra, dok se prijemni ispiti polažu 4. septembra 2023. godine u 9 časova.

Na Akademiji umjetnosti prijemni u drugom upisnom roku traje od 4. do 8. septembra 2023. godine. Upis primljenih kandidata na svim fakultetima / Akademiji umjetnosti počinje 11. septembra i traje do 15. septembra 2023. godine. Prijavljivanje kandidata na studijske programe na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu počinje 12. jula 2023. godine, a završava se 1. septembra 2023. godine, na adresi elektronske pošte [email protected]

Polaganje prijemnog ispita je onlajn 4. septembra 2023. godine, dok je upis primljenih kandidata od 11. do 15. septembra.

Drugi i treći ciklus studija

Prijave za upis na drugi i treći ciklus studija moguće su od danas do 6. oktobra 2023. godine. Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi biće dostupne najkasnije do 20. oktobra 2023. godine na internetskim stranicama fakulteta / Akademije umjetnosti, a upis primljenih kandidata obaviće se od 23. do 27. oktobra.

