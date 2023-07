Otvaranje novouređene plaže "Vrućica" 12. jula (FOTO)

Novouređena plaža "Vrućica", jedno od omiljenih mjesta na kojima Banjalučani provode ljeto – biće otvorena 12. jula, sa bogatim pratećim programom od 17 časova.

Izvor: Grad Banja Luka

Ujedno, ovim počinje manifestacija „Banjalučko ljeto“, koja donosi različite sadržaje za sve generacije.

Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da je ova plaža iznad svih očekivanja.

"Jednostavno, sama ljepota ambijenta, kako se rekonstrukcija uklopila u ambijent. Ponosan sam na ono što dobijamo".

Radovi se odličnom dinamikom odvijaju i na izgradnji sportsko-rekreativne zone na potezu od Gradskog do Zelenog mosta.

"U drugoj polovini ovog mjeseca biće spremne dvije trećine tog prostora kako bi bio dostupan posjetiocima tokom ljeta. U tom dijelu grada, Banjaluka će dobiti svoju Kopakabanu", istakao je gradonačelnik.

Na tom potezu od Gradskog do Zelenog mosta, kako je naveo, biće pješčana plaža, tereni za odbojku, rukomet i fudbal na pijesku.

"Biće tu i stijene za penjanje, dječija igrališta, teretane na otvorenom, prva skakaonica na Vrbasu. Doživljaj kao da ne podsjeća na Banjuluku na koju smo navikli", naveo je on.

Dodao je da je to preko kilometar uređene obale za uživanje u različitima sadržajima kako za sugrađane, tako i za sve posjetioce.

"I čim to završimo, u avgustu ove godine započinjemo od „Alibabe“ do novoizgrađene plaže u Srpskim Toplicama uređenje dva kilometra šetališta uz Vrbas. Jedan dio će biti osposobljen ove jeseni, a preostali naredne godine. Tako da ćemo naredno ljeto dočekati sa oko 3,5 kilometra uređenih plaža. Dakle, Banjaluka se može radovati ljetu i oni koji nemaju priliku da odu na ljetovanje, imaju svoju Banjaluku i atrakcije", zaključio je on.