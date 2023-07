Svečanom akademijom u Banjaluci obilježeno 80 godina postojanja "Glasa Srpske"

U Banskom dvoru večeras je održana svečana akademija povodom 80 godina postojanja i rada "Glasa Srpske".

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Temelje ovog najstarijeg glasila su udarili 31. jula 1943. godine u Župici kod Prekaje, nadomak herojskog Drvara, ljudi kojima se zbog njihovih djela i danas klanjaju, a današnju redakciju već deceniju vodi Borjana Radmanović Petrović sa mjesta glavne i odgovorne urednice.

"Glas Srpske", kako je poručila tokom akademije, nije dozvolio da ga pregazi vrijeme.

"Ostao je vitalan i živahan, a zahvaljujući svima koji danas stvaraju u njemu, čini se življi nego ikad. Naše novine i portal mjesečno čita više od milion ljudi. Ostali smo najvažniji nacionalni štampani medij u okvirima Republike Srpske, ali, što nam je posebno drago, postali smo prepoznatljivi i u regionalnim okvirima", rekla je Radmanović Petrović.

Obraćajući se na svečanoj akademiji povodom 80 godina postojanja i rada "Glasa Srpske", Petrovićeva je rekla da "Glasove" tekstove čitaju od Trebinja do Novog Grada, od Beograda do Zagreba, od Skoplja do Ljubljane, a da za ovaj list pišu najistaknutiji autori sa područja bivše Jugoslavije, univerzitetski profesori, ekonomisti, istoričari.

"Svima njima je jasno da je naša medijska kuća svojevrsni prozor u svijet, da ono što je zapisano na stranicama `Glasa` ostaje utkano u istoriju", naglasila je Petrovićeva.

Izvor: Borislav Zdrnja/Srna

Petrovićeva je rekla da "Glas Srpske" svih osam decenija ne bi mogao da opstane bez naroda, bez ljudi, svakog čovjeka čije su priče inspiracija, pogonsko gorivo, te ocijeila da bi i narodu bilo teško bez ovog dnevnog lista.

Nekadašnji direktor i urednik "Glasa Srpske" Nebojša Radmanović rekao je da i danas traje borba za slobodu u Republici Srpskoj, jer je napadnuta sloboda naroda koji tu živi.

"I mi ćemo se zajedno sa `Glasom Srpske` i drugima izboriti za slobodu u Republici Srpskoj", poručio je Radmanović večeras obraćajući se na svečanoj akademiji.

Podsjećajući na davnu 1943. godinu kada je pokrenut "Glas", Radmanović je rekao da su ga tada pokrenuli oni koji su vodili narodnooslobodilački rat i imali viziju, a bili su Banjalučani.

On je istakao da su ideje slobode, ravnopravnosti i antifašizma, onih koji su stvorili "Glas", prisutne i danas u Republici Srpskoj.

"Glas je uvijek vodio računa o njima, treba i Banjaluka da vodi više računa o njima, ne može se desiti da trgovi i ulice ne nose nazive prve redakcije 'Glasa'", rekao je Radmanović.

Izvor: Milomir Savić/Srna

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poželio je večeras svijetlu budućnost dnevnom listu "Glas Srpske" za koji je rekao da je bio glas ovog naroda i preteča onog što se danas zove Republika Srpska.

Dodik je rekao da je "Glas Srpske" imao razlog da ih sve okupi u Banskom dvoru gdje proslavlja 80 godina postojanja i rada, navodeći da je sve to vrijeme bila borba da taj list opstane.

"Bio je glas ovog naroda i preteča onog što se danas zove Republika Srpska", rekao je Dodik obraćajući se na svečanoj akademiji.

On je istakao da mu je drago što je pripadao generaciji ljudi koji nisu dozvolili da "Glas" nestane, već su dogovorili privatizaciju, te da vidi da je to uspjelo.

Dodik je ukazao da kadrovi koji rade u ovom dnevnom listu iznose istinu i šire optimizam koji treba da bude prisutan.

On je naveo i da je imao pozitivno iskustvo sa "Glasom Srpske", koji je obilježio proteklo vrijeme, te zahvalio sadašnjoj generaciji vlasnika, urednika i novinara koji nisu odustali.

Svečanoj akademiji u Kulturnom centru Banski dvor prisustvovali su Nenad Stevandić, predsjendik NSRS, kao i izaslanik predsjednika Srbije Adam Šukalo, ministri u Vladi Republike Srpske, narodni poslanici, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS) Rajko Kuzmanović, rektor banjalučkog Univerziteta Radoslav Gajanin.

Među gostima su bili i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, predstavnici javnog i kulturnog života Republike Srpske, bivši direktori, urednici, novinari i radnici "Glasa" i drugih medijskih kuća.

(SRNA/MONDO)