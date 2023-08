Prognoza: Sunčano i toplije, temperatura do 29 stepeni

U BiH danas će biti pretežno sunčano, suvo i toplije vrijeme.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

U popodnevnim časovima ponegdje je moguć dnevni razvoj oblačnosti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar pretežno sjevernih smjerova.

Dnevna temperatura vazduha biće od 23 do 29, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

U većini krajeva jutros je pretežno sunčano, osim u kotlinama i uz riječne tokove gdje ima magle ili niske naoblake, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po suvim i mjestimično vlažnim i kolovozima, a jutarnja magla smanjuje vidljivost, naročito u kotlinama, pa se vozačima savjetuje oprez pri vožnji, uz poštovanje saobraćajnih propisa i izbjegavanje rizičnih preticanja.

Na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona, a sporije se saobraća i na putevima na kojima su aktuelni radovi i gdje saobraćajna signalizacija reguliše saobraćaj, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

U toku su radovi na putevima Razboj-Stanari-Rudanka i preusmjerava se na alternativne pravce, zatim Rudice-Novi Grad, Han Pijesak jedan-Han Pijesak dva i dionica Han Pijesak dva-Sokolac, Rača-Vršani, Gradiška-Banjaluka u mjestu Lužani, Kozarska Dubica-Prijedor, Johovac-Rudanka-Doboj, Razboj-Rudanka.

Radovi se izvode i na putu Foča-Goražde u mjestu Filipovići, Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Klašnice jedan-Nova Topola, Gradiška-Nova Topola, Čatrnja-Gradiška, Žegulja-LJubinje, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Prijedor tri-Stara Rijeka, petlja Rudanka.

Zbog minerskih radova, dolazi do povremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Sarajevo-Foča, od 7.00 do 15.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na putu Stari Ugljevik-Glavičice, zabranjen je saobraćaj i vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranih klizišta.

Na regionalnom putu Mačkovac-Piperi zabranjeno je odvijanje saobraćaja za teretna vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na putu Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza, a zabranjen je i saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona na nadvožnjaku na putu Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn.

Na mostu Kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putu Brodar-Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na sat, a na putu Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Brčko-Cerik /Bukvičko brdo/ saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce Cerik-Lončari-Brčko, a za putnička vozila Donja Skakava-Ulice-Vitanovići.

U FBiH sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima: Bihać-Kamenica, Stup-Blažuj, Kiseljak-Busovača, Travnik-Vitez, na ulazu u Bugojno iz smjera Rostova, Hadžiće i Kladanj iz smjera Olova.

Zbog slijeganja puta na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 kilometara na sat.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje-Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška i Izačić, a na ostalim prelazima zadržavanja su do 20 minuta.

