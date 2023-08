Bliži se POVRATAK U KLUPE: Školski pribor SKUPLJI nego prošle godine, evo kako se kreću CIJENE

Đaci u Republici Srpskoj se za nekoliko dana vraćaju u školske klupe, a za to im osim udžbenika treba školski pribor koji je ove godine nešto skuplji u odnosu na prethodnu.

Izvor: Shutterstock

I dok se mališani raduju povratku u školu, roditelje najviše interesuje koliko će novca morati izdvojiti za kupovinu školskog pribora i knjiga, ukoliko ne žive u opštinama koje su đacima osnovnih škola obezbijedile besplatne udžbenike.

Kako je rečeno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva RS, cijene udžbenika ostale su na prošlogodišnjem nivou, a mi smo istražili koliko košta školski pribor.

U svim knjižarama dostupna je bogata ponuda školskog pribora, ruksaka i ostalih potrepština neophodnih za spremanje učenika za školu, a cijene prvenstveno zavise od kvaliteta i brenda.

Kao i inače, najveći trošak svakako predstavlja kupovina školske torbe. Cijene ruksaka kreću se od 30 KM do preko 150 KM, dok je nešto jefinitija varijanta platneni ruksak koji se može naći za 15 KM.

Izbor pernica je, kao i uvijek, raznolik, a cijene zavise od toga da li je pernica puna ili prazna.

Pune pernice, sa olovkama, bojicama i flomasterima kreću se od 13 KM pa i do više od 40 maraka, zavisno od broja "spratova", te pribora koji u njoj dođe, dok se prazne pernice mogu kupiti i po cijeni od 2,30 KM.

Cijene svesaka A5 kreću se u rasponu od 0,65 do 8 KM, a svesaka A4 od 1,23 do 4 KM.

Izvor: Shutterstock

Za drvene bojice od 12 komada moraćete izdvojiti od 1,65 do 5 KM, grafitne olovke koštaju od 0,20 KM do 1,85 KM, a flomasteri ove godine koštaju od 2,50 KM pa sve do 15 maraka u zavisnosti od proizvođača i broja flomastera u pakovanju.

Za vodene bojice je potrebno izdvojiti najmanje 2,30, dok tempere koštaju od 4 pa čak do 17 maraka, dok blokovi za crtanje koštaju od 0,80 KM pa do 1,70 KM, zavisno od veličine papira.

Šestar možete naći i za jednu marku, a oni nešto kvaliteteniji koštaju i više od 20 KM.

Setovi linijara i trokuta koštaju oko 2,5 KM, šiljila po komadu od 0,30 KM do 6 KM, a najjeftiniju gumicu platićete 0,20 KM .

Sudeći po cijenama u banjalučkim knjižarama evidentno je da je školski pribor ove godine nešto skuplji u odnosu na prethonu, a to nam je potvrdila i Murisa Marić, direktorica Udruženja za zaštitu potrošača koja kaže da je, s obzirom na ostala poskupljenja, bilo za očekivati da i cijene školskog pribora budu veće.

“Cijene knjiga su, kako vidimo ostale iste, ali školskog pribora zasigurno nisu. Sveske su nešto skuplje, a cijene su različite od prodavnice do prodavnice, tako da potrošači moraju uzeti dan ispred sebe i obići sve trgovine da bi našli jeftiniji pribor za svoje školarce”, kaže Marićeva za Mondo.

Ističe da su potrošači na meti svih poskupljenja pa i školskog pribora.

“Svi znamo da je za jednu porodicu veliko opterećenje opremiti đaka ili više njih, jer jesen inače nosi velike troškove, poput ogreva, zimnice i ostalog, pa je svako povećanje, bilo ono i minimalno, uvijek udar na džep potrošača”, rekla je Marićeva.

Naš zaključak i savjet onima koji žele da uštede koju marku je da je najbolje obići više knjižara jer se i cijene dosta razlikuju, a isto tako nije loše pogledati na internetu nudi li neki trgovački centar školski pribor na akciji.

(Mondo)