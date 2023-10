Počela akademska godina za više od 2.000 studenata u RS

Više od 2.000 studenata upisano je u prvu godinu prvog ciklusa studija i danas je za njih održan prvi akademski čas na svih 16 fakulteta i jednoj Akademiji Univerziteta u Banjaluci, rekao je Srni portparol ovog univerziteta Dario Stanković.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Stanković je naveo da su studenti iskazali najveće interesovanje za Fakultet bezbjednosnih nauka, Medicinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Akademiju umjetnosti, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, te Pravni, Ekonomski fakultet i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet.

"Nešto manje interesovanja ove godine vladalo je za upis na prvi ciklus Poljoprivrednog fakulteta, ali ima dovoljno studenata za upis. Sa druge strane, očekujemo povećano interesovanje studenata za upis na drugi i treći ciklus studija na ovom fakultetu", rekao je Stanković.

On je napomenuo da su u toku prijave za upis na drugi i treći ciklus studija na Univerzitetu u Banjaluci, odnosno master i doktorske studije, koje su moguće od 19. juna do 6. oktobra, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

"Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi, biće dostupne najkasnije do 20. oktobra na internet stranicama fakulteta/Akademije umjetnosti, a upis primljenih kandidata obaviće se od 23. do 27. oktobra", precizirao je Stanković.

On je naveo da je plan da se na drugom ciklusu upiše 587 studenata na budžet, 306 na samofinansiranje, te 72 stranih i 86 vanrednih studenata.

Kada je riječ o trećem ciklusu studija, Stanković je naveo da na Univerzitetu u akademskoj 2023/24. godini mogu biti upisana 153 studenta.

"Od ovog broja, 131 se upisuje na samofinansiranje, 21 strani student, kao i jedan vanredni", rekao je Stanković.

