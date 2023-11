Potreban oprez: Upozorenje zbog nadolazećeg vjetra olujne jačine

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje stanovništu zbog jakog olujnog vjetra koji se danas i sutra očekuje na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Nakon prestanka vjetra ponegdje će biti jačih pljuskova sa grmljavinom.

Izvor: Shutterstock

Kako su naveli, u četvrtak 2. novembra u poslijepodnevnim časovima očekuje se jačanje južnog i jugozapadnog vjetra u zapadnim dijelovima Srpske, dok se uveče i tokom noći pojava vjetra očekuje u većini predjela.

"Tokom noći vjetrovito uz olujni vjetar. Udari vjetra od 40 na sjeveroistoku do 80 kilometara na čas na zapadu, na planinama na zapadu oko 90 kilometara na čas", navodi se u saopštenju

Sutra, 3. novembra, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, očekuje se tokom noći i u prvom dijelu dana vjetrovito uz jak do olujni vjetar u svim predjelima. Očekuju se udari vetra od 50 na sjeveroistoku do 90 kilometara na čas na zapadu i jugu, na planinama ponegdje udari vjetra i do 100 kilometara na čas.

Kako je najavljeno, u prijepodnevnim časovima vjetar postepeno slabi na sjeveru, a do večeri će oslabiti u svim predjelima, te se očekuje i pojava kiše.

"U petak rano ujutru na zapadu i jugu počeće kiša, koja će zatim jačati i premještaće se od zapada ka istoku. Ponegdje će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom. Na jugozapadu i jugu se očekuju obilnije padavine od 30 do 70 milimetara kiše", saopšteno je iz Zavoda.

Iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice pozivaju stanovništvo, pravna i fizička lica, da blagovremeno preduzmu sve mjere i radnje na zaštiti ljudi i materijalnih dobara, te da svoje aktivnosti na otvorenom prostoru prilagode najavama meteorologa.