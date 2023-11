Zimska idila: Na Kozari pao prvi snijeg (FOTO)

Planina Kozara jutros je osvanula pod snijegom, na radost onih najmlađih ali i starijih.

Izvor: Nacionalni park Kozara

Padavine se očekuju u brdsko-planinskim predjelima, uz porast snježnog pokrivača, a tokom dana će uz zahlađenje kiša preći u susnježicu i snijeg ponegdje i u nižim predjelima. Uveče će padavine postepeno prestati u većini predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od dva do šest, na jugu do 11, u višim predjelima oko nula stepeni. Zbog zahlađenja temperatura vazduha uveče će temperatura vazduha biti od minus čestiti do dva, na jugu do pet, a u višim predjelima do minus osam stepeni Celzijusovih.

Visina snijega na Han Pijesku je 12 centimetara, na Sokocu pet, na Mrakovici i u Kneževu tri, u Kalinoviku, na Čemernu i u Srebrenici jedan centimetar.