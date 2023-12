Ovo mnoge zanima: Prognoza vremena za novogodišnji vikend

Magla, kiša, sunce i visoke temperature - sve to očekuje nas u novogodišnjem vikendu koji je pred nama.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

U pojedinim predjelima u narednim danima moguće je da se magla u kotlinama zadrži i duže tokom dana.

Sutra, 30. decembra, očekuje nas toplo i promjenljivo oblačno vrijeme uz smjenu sunčanih perioda i povremene, slabe kiše.

Minimalna temperatura vazduha od nula do pet stepeni Celzijusovih, na jugu do sedam. Maksimalna temperatura vazduha od devet na istoku do 15 na sjeveru i jugu, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, kada ispraćamo ovu godinu, očekuje nas promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.

Na jugu i zapadu je moguća slaba kiša.

U noći će u većini predjela biti suvo, osim na jugu i zapadu gdje je moguća kiša. Pred jutro padavine će početi i ponegdje na sjeveru.

Minimalna temperatura vazduha od -1 na istoku do pet, na jugu do sedam stepeni Celzijusovih. Maksimalna temperatura vazduha od devet na istoku u mjestima sa maglom do 16 na sjeveroistoku i jugu, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Prvog dana nove 2024. godine lokalno nas očekuju padavine. Uveče prestanak padavina na sjeveru, a padavine sa juga će se postepeno širiti ka istoku.

Minimalna temperatura prvog januarskog dana od nula na istoku do pet, na jugu i sjeveroistoku do devet stepeni Celzijusovih. Maksimalna temperatura od 10 do 15, u višim predjelima i mjestima sa maglom od šest stepeni Celzijusovih.

(ATV)