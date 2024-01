Incident u Zenici: Marija Šerifović prekinula novogodišnji koncert

Marija Šerifović odlučila je da ranije završi novogodišnji nastup zbog problematičnog ponašanja osobe iz publike.

Izvor: Instagram/ivicaimajica

Marija Šerifović doživjela je veliku neprijatnost na novogodišnjem nastupu zbog kojeg je isti i prekiula.

Pjevačica se u najluđoj noći družila sa publikom u Zenici, a potom odlučila da ranije završi svoj koncert zbog osobe koja ju je gađala petardama. Bijesna Marija obratila se okupljenim ljudima, objasnila sve, zatim napustila binu.

"Dragi, dobri ljudi, zbog kretena ćemo ovu situaciju završiti 15 minuta ranije. Ja sam sigurna da neko ko je u blizini te osobe zna ko je ona je pa je nađite i je*ite joj vi mater poslije, OK?", rekla je Marija.

Pjevačica je dodala da ona "ne može protiv sebe" i da "svoj posao radi kako treba", a da "s ludacima ne želi imati posla".

"To je sada manje važno. Šta hoću da kažem? Bila je čast i zadovoljstvo pjevati ovih sat i 45 minuta za vas. Dugo mi se ova situacija nije desila. Praviću se da se nije desila. Sigurna sam da ni vi niste baš ponosni na to, ali hajmo to pustiti na stranu", rekla je.

