Meteorolozi najavljuju snijeg za Božić

U Republici Srpskoj se tokom božićnih praznika očekuje snijeg, prvo u višim predjelima usljed pada temperature vazduha, a potom i u nižim, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Shutterstock

Vrijeme će sutra, na Badnji dan biti vjetrovito, toplo i promjenljivo, na jugu će biti jačih padavina i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a duvaće jak, ponegdje i olujni, jugo. Poslije podne i uveče doći će do jače kiše sa sjevera uz postepen pad temperature vazduha i slabljenje vjetra, a najviše suvog vremena biće na istoku.

Kiša će tokom noći na nedjelju, 7. januar, preći u snijeg u višim predjelima, a potom i u nižim.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri na istoku i u višim predjelima do 11 na sjeveru i jugu, a maksimalna dnevna od 10 do 17, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Na Božić, 7. januara, tokom dana snježne padavine zahvatiće većinu krajeva uz formiranje snježnog pokrivača i jačanje sjevernog vjetra, dok će na krajnjem jugu padati kiša.

Temperatura vazduha tokom noći i jutra biće od pet na zapadu do 10 na istoku, na jugu do 13 stepeni, a u višim predjelima od tri stepena Celzijusova. Očekuje se dalji pad temperature vazduha, koja će iznositi od minus četiri na zapadu i višim predjelima do tri na istoku, na jugu do devet stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 8. januara, nastavlja se pad temperature i snježne padavine uz dalji porast snježnog pokrivača i formiranje u krajevima gdje nije bio.

Na jugu će duvati vjetar sjevernih smjerova imati i jake udare.

Maksimalna temperatura vazduha od minus pet na zapadu i u višim predjelima do jedan na istoku, na jugu do osam stepeni, dok će minimalna biti od minus devet do minus tri, na jugu do četiri, a u višim predjelima od minus 12 stepeni Celzijusovih.

(Srna/Mondo)