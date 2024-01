Očekuje se formiranje snježnog pokrivača: Naglo zahlađenje donosi nove padavine

U BiH sutra se očekuje zahlađenje uz snijeg i formiranje snježnog pokrivača.

Izvor: Shutterstock

U noći i ujutru i dalje će biti toplo i vjetrovito uz kišu u većini predjela, a naglo zahlađenje očekuje se sa zapada, pa će kiša preći u snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do večeri se očekuje od pet do 15, na planinama i do 25 centimetara snijega.

Na jugu će i dalje padati obilnija kiša, uveče će postepeno slabiti, a na sjeveru prestati.

Duvaće vjetar umjerene jačine, koji će prije podne promijeniti smjer sa juga na sjever.

Temperatura vazduha ujutro će biti od pet do 13, a minimalna temperatura uveče pašće na nula i ispod nula stepeni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskom.

Srna/Mondo