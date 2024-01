Danas hladno i bez padavina, oprez zbog poledice

U BiH se od sredine dana očekuje razvedravanje i više sunčanih perioda, a uveče novo naoblačenje.

Nakon što u jutarnjim časovima padavine prestanu, očekuje se suvo, ali hladno vrijeme. Na jugu će uveče doći do novog naoblačenje uz slabu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do jedan, na jugu do šest, u višim predjelima od minus pet, a najviša dnevna od jedan do pet, na jugu do 10, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, zatim promjenljiv.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus 10, Han Pijeska minus pet, Sokolac, Čemerno i Kalinovik minus tri, Kneževo i Mrakovica minus dva, Drinić i Mrkonjić Grad minus jedan, Banjaluka, Prijedor, Srebrenica, Rudo, Šipovo, Bihać, Tuzla, Sarajevo, Sanski Most, Gradačac i Drvar nula, Bijeljina, Doboj, Višegrad, Foča, Novi Grad, Ribnik i Zenica jedan, Gacko i Livno dva, Trebinje pet, Bileća šest, Mostar osam, te Neum decet stepeni Celzijusovih.

Najviše kiše u protekla 24 časa palo je u Gacku 29 litara po metru kvadratnom, na Čemernu 28 litara, u Bileći 22, Trebinju 21, Novom Gradu 13, a u Kalinoviku 12.

U Prijedoru i Bijeljini palo je 10 litara kiše po metru kvadratnom, na Mrakovici osam, u Doboju i Foči sedam, Banjaluci pet, Mrkonjić Gradu i Kneževu četiri, u Rudom tri, te u Han Pijesku, Driniću i Srebrenici dva litra po metru kvadratnom.

Snijeg na Han Pijesku visok je 10 centimetara, na Sokocu sedam, na Mrakovici pet, u Mrkonjić Gradu četiri, tri u Rudom. Dva centimetra snijega su u Bijeljini, Banjaluci, Srebrenici, Kalinoviku i na Čemernu, a jedan u Višegradu, Prijedoru i Šipovu.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po mokrim i klizavim kolovozima, a u višim predjelima i preko prevoja ima poledice i kolovoz je mjestimično zasniježen, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Odroni su učestali, posebno na putnim pravcima Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Turbe-Karanovac, Sarajevo-Foča, Crna Rijeka-Jajce-Donji Vakuf i Bugojno-Kupres.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja. U toku su radovi na putnom pravcu Gradiška-Nova Topola-Klašnice.

Saobraćaj je zbog odrona potpuno obustavljen na regionalnom putu dionica Vodice-Gornji Podgradci.

Zbog radova i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" u Kostajnici kod Doboja dolazi do povremene obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta Doboj-Modriča.

Izmjene u saobraćaju zbog klizišta su na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, kao i regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice.

U FBiH u toku su radovi na magistralnim putevima Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most, a na mjestima radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Zbog sanacije prelaza na magistralnom putu Živinice- Šićki Brod u mjestu LJubače, saobraća se obilazncom u neposrednoj blizini.

Na magistralnom putu Livno-Šuica česti su izlasci divljih konja na put.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

