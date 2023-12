Bojan KRESOJEVIĆ tvrdi: 60 odsto Banjalučana podržava STANIVUKOVIĆA, KRITIČARI saobraćaja se UĆUTALIi!

Gradski menadžer u Banjaluci Bojan Kresojević osvrnuo se na (ne)saradnju kabineta gradonačelnika sa odborničkom većinom u protekle tri godine, na komentare o saobraćajnoj infrastrukturi i drugim projektima u gradu, a dao je i političku prognozu za izbornu godinu.

Izvor: Aleksandar Čavić, Gradska uprava Banjaluka

Dolazi nam izborna godina. S obzirom da lošu saradnju gradonačelnika i većine u Skupštini grada predvođene SNSD-om, da li građani mogu očekivati pojačane političke tenzije i neprijateljstva i još teže funkcionisanje Gradske uprave u smislu usvajanja i izvršavanja odluka ili će biti baš suprotno?

Siguran sam da prethodne tri godine svjedoče da je rad Gradske uprave bio brži nego u prethodnom periodu bar u onome što je bio domen Gradske uprave. Ali naravno da određeni elementi funkcionisanja grada zavise isključivo od Skupštine grada.

Svjedoci smo u prethodne tri godine da tu postoji snažna opstrukcija i građani su to prepoznali. Dokaz tome je da 60 odsto građana Banjaluke smatra da Banjaluka ide u dobrom pravcu i da je za to zaslužan gradonačenik.

Na osnovu čega to tvrdite?

Na osnovu istraživanja relevantnih institucija koje redovno pratimo. S druge strane, skupštinska većina je prepoznata kao najodgovornija za negativne pojave u Banjaluci. To je tendencija koja je bila do sada i za koju se ja plašim da će se nastaviti.

Plašim se u ime građana Banjaluke iako smatram da se u izbornoj godini neće usuditi na radikalne poteze. Plašim se da oni nemaju dovoljno niti političke snage, niti mudrosti da promijene kurs već će se baviti opstrukcijom i sigurno da bi to moglo u narednoj godini da našteti životnom standardu građana Banjaluke.

Uprkos lošoj saradnji na lokalnom nivou svjedočili smo da gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Republike Srpske i SNSD-a u okviru određenih projekata umiju i te kako da sarađuju. Da li postoji mogućnost da se napravi dogovor na tom nivou da bi se odblokirali šumovi u komunikaciji na relaciji SNSD-Draško Stanivuković?

Naša je obaveza i mi pozivamo sve političke aktere na smirenje situacije i da se takmičimo u boljim prijedlozima kao što je to bilo sa Vladom Republike Srpske u prvoj godini mandata kada smo mi najavili besplatne udžbenike za sve osnovce, a oni su tada (na nivou RS) uveli besplatne udžbenike za četvrti i peti razred. To je primjer kako treba da se radi.

Šta je razlog da Gradski odbor SNSD-a bude toliko disonantan kada je u pitanju funkcionisanje grada i toliko destruktivan da to nije ni održivo? To je više pitanje za SNSD.

Ja bih rekao da ne postoji značajna podrška (za takvo ponašanje) sa republičkog nivoa vlasti, koliko je u pitanju nenormalna opstrukcija i nezdravo djelovanje GO SNSD-a. Da li je neko dobio zadatak da bude loš a neko dobar policajac, to se može komentarisati, ali definitivno je da pitanje treba da bude adresirano SNSD-u.

Odbornik PDP-a Milko Grmuša dobio je nedavno od Ministarstva lokalne samouprave mišljenje da Kolegijum Skupštine grada nema ovlaštenja da određuje šta će se od materijala naći pred obornicima na sjednici. S obzirom da dosta stvari biva zaustavljeno upravo na kolegijumu, da li planirate pokrenuti neki postupak ili žalbu na osnovu pomenutog mišljenja?

Činjenica je da predsjednik Skupštine grada uzima sebi za pravo da posredstvom kolegijuma nezakonito sprečava dio odluka da idu na razmatranje i sprečava informisanje odbornika. O tome se izjasnilo i Ministarstvo lokalne uprave i lokalne samouprave. Grmuša je najavio da će prema sudu predati tužbu u kojoj će se zahtijevati da naloži Skupštini grada, odnosno predsjedniku Skupštine, da u skladu sa zakonom sve dostavljene materijale dostavi u skupštinsku proceduru na razmatranje.

Ali, kao što je to stari običaj SNSD-a, oni prosto čekaju da vrijeme prođe i da se ta situacija ne riješi, a sve kako bi onemogućili bilo kakvo blagovremeno funkcionisanje. Naravno da će doći dan kada će i sud presuditi, to je vrlo jasno, ali oni računaju na vrijeme i na isticanje mandata i da će oni ostvariti što je moguće više političke opstrukcije u tom periodu.

Prije dvije nedjelje bili ste na sastanku u kabinetu Milorada Dodika, a tema je bila izgradnja prečistača otpadnih voda u Srpskoj. Da li to znači da je predsjednik Dodik podržao projekat prečistača na kojem insistirate u Banjaluci, a koji je takođe nije mogao da „prođe“ u Skupštini grada?

Biće veoma zanimljivo vidjeti kako će se o tome glasati na kolegijumu i kako će se izjasniti skupštinska većina, s obzirom da od ranije postoje razgovori sa Vodama Srpske i Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vezi sa prečišćavanjem voda u Republici Srpskoj. Sada se pojavila inicijativa od strane ministra (Savo Minić; prim. aut.) i predsjednika Republike da se ide u taj projekat i da se taj projekat ubrza. Paradoksalno je da oni traže da se ubrza, a da skupštinska većina, tj. SNSD, na nivou grada bude protiv toga.

Evo, ako mene pitate, u normalnoj situaciji angažman predsjednika Republike, ministra u vladi Republike Srpske bi morao da znači da će kolektor dobiti podršku. Ali, mi znamo da normalne okolnosti nisu u Gradskom odboru SNSD-a i u skupštinskoj većini, tako da će baš biti zanimljivo vidjeti.

Banjalučani ovih dana često komentarišu najnovije promjene saobraćaja i izgradnju kružnih raskrsnica. Ima dosta negativnih mišljenja zbog gužvi u gradu. Pojasnite nam od kada datiraju planovi za projekte koji su sada završeni?

Definitivno je da je ideja postojala i u prethodnoj administraciji. Međutim, nije bilo hrabosti da se ona realizuje. U vezi sa smjerom kretanja i upotrebom saobraćajnih površina kreiraju se studije koje pokazuju da li će efekti biti pozitivni. Prethodne administracije to nisu uradile. U proteklih godinu dana mi smo bili angažovani da se uradi studija koja će nacrtati rješenje kako će saobraćaj teći, koji će biti pozitivni, a koji će biti negativni efekti.

Naravno da pozitivni efekti moraju biti dominantniji u svemu tome. Mi smo to uradili i na osnovu toga jednosmjerni saobraćaj je sproveden u djelo, a za realizaciju uslov je bio da se izgrade kružne saobraćajnice zbog naglašenog skretanja u lijevo koje postoje u tom slučaju i to su situacije koje u ovom trenutku već građani prepoznaju.

Iako je potrebno vrijeme da se svi vozači i učesnici u saobraćaju na to naviknu, bilo je mnogo dežurnih kritičara 4. i 6. novembra kada je osvanuo jednosmjerni saobraćaj ali danas su oni tihi, ne pričaju, danas je njima samo krivo što je to urađeno i dali bi sve da se to nije desilo.

(MONDO)

BONUS VIDEO: Na jučerašnjoj pres konfereciji Kresojević je pričao o rebalansu i izvještaju o izvršenju budžeta za 2023. godinu u Banjaluci, kao i o kreditnom zaduženju: